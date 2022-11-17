Развитие отрасли туризма обсудили в Бобруйском райисполкоме

Совещание по развитию туристической отрасли Бобруйского района прошло в Бобруйском райисполкоме. В его работе приняли участие председатель Бобруйского райисполкома Александр Суходольский, заместители председателя, начальники отделов райисполкома, представители налоговой инспекции, Белагропромбанка, председатели сельисполкомов, субъекты туристической индустрии района.

Заместитель председателя Бобруйского райисполкома Татьяна Воронко рассказала участникам встречи о состоянии отрасли туризма на территории района, а с нововведениями Указа №351 познакомил начальник отдела архитектуры и строительства Александр Макаренко.

Первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Бобруйскому району Константин Новиков доложил об изменениях законодательной базы по налогообложению субъектов агроэкотуризма.

Старший инспектор группы по гражданству и миграции РОВД Марина Кузьмич проинформировал о регистрации иностранных граждан, прибывших на объекты агроэкотуризма.

Начальник сектора по работе с малым и средним бизнесом центра банковских услуг №624 в Бобруйске региональной дирекции по Могилевской области ОАО «Белагропромбанк» Наталья Драчева предоставила информацию о выделении кредитных средств на развитие объектов агроэкотуризма.

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