Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения обсудили в Белыничах

Областной семинар-совещание по выполнению мелиоративных мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» госпрограммы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы по Могилевской области прошел в Белыничах.

Участие в нем приняли председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, первый заместитель председателя облисполкома Анатолий Уласевич, гендиректор ГО «Белводхоз» Виктор Аскерко, гендиректор «Управляющая компания холдинга «Могилевводстрой» Олег Остапенко, руководители ПМК региона.

Участники остановились на итогах выполнения программы в Могилевской области за 8 месяцев текущего года. Также поднимался вопрос «О выполнении культуртехнической мелиорации на мелиорированных землях Могилевской области».

Глава региона обратил внимание на качество и сроки проводимых в регионе работ по мелиорации.

Анастасия Комкова, фото Мариам Табагари, mogilevnews.by