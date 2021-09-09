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Технологии

Разрушенные фрески в древнем городе Помпеи восстановит робот

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Разрушенные фрески в древнем городе Помпеи восстановит робот

Ученые привлекут современные технологии для восстановления фресок в городе Помпеи, разрушенном при извержении Везувия в 79 году н.э. В работах будут использоваться роботы и системы искусственного интеллекта.

Машины, оснащенные роботизированными манипуляторами, способны сканировать археологические фрагменты, создавать 3D-цифровую модель и воссоединять разбитые на множество частей фрески, как пазл. При этом они не повреждают хрупкую поверхность исторических артефактов.

Эксперимент начнется с потолочных фресок из Дома целомудренных влюбленных. Он получил свое название из-за росписей на стенах, которые изображали влюбленную пару на пиру.

Фрески этого здания пострадали не только от пепла и пирокластического потока Везувия, но также от бомбежек Второй мировой войны. Тысячи фрагментированных остатков находились в хранилищах в течение многих лет, представляя своего рода археологическую загадку. С 2018 года над их восстановлением вручную работает команда Университета Лозанны. Новый проект, который курируют шведские специалисты, позволит сравнить два метода.

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