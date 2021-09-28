Разреши себе узнать «Секреты успешного бизнеса»

Устойчивый тренд последнего десятилетия: во всем мире растет число женщин, желающих добиться успеха в бизнесе. Что для этого необходимо? Всего лишь отбросить все свои страхи и прокрастинацию, поверить в себя и… начать «прокачивать» свой мозг и деловую интуицию, как мышцы в спортзале. Именно с этой целью стартует уже третий информационно-образовательный проект «Секреты успешного бизнеса». Он создан Белинвестбанком совместно с обучающим центром ACADEM.BY. Задача мероприятия – предоставить действенные инструменты управления и опробовать их на практике.

Чего ждать от информационно-образовательного проекта?

«Мы получали огромное количество положительных отзывов после проведения первых двух образовательных проектов. Новые знания, идеи, полезные контакты и даже новые совместные бизнес-проекты – вот результат интенсивного обучения. Все это, разумеется, вдохновляло нас двигаться дальше, но, к сожалению, эпидемиологическая ситуация на время внесла свои коррективы в наши планы и задумки. И вот, наконец, мы открываем набор на третий поток образовательного проекта. И не просто открываем, а предлагаем качественно новый формат и тематику, учитывая те изменения, которые внес в нашу жизнь и бизнес COVID-19, – отметила Виктория Байран, начальник центра поддержки и развития женского предпринимательства. – Ни для кого не секрет, что развитие бизнеса в первую очередь зависит от руководителя, который должен быть не только мудрым, но и уверенным в себе! Это очень важно: обрести победу над своими страхами, неуверенностью, и тогда можно добиться тех результатов, о которых вы мечтаете. Убеждена, что наш образовательный проект подарит знания, новые силы, уверенность, полезные связи – все то, что способствует росту и движению вперед во всех сферах жизни».

Образовательный проект пройдет с 9 ноября по 9 декабря 2021 года. В нем примут участие одни из лучших преподавателей-практиков страны. Их академическая подготовка – стажировки и обучение в американских и европейских университетах, бизнес-школах – и значительный практический опыт управленческого консультирования позволят провести обучение на высшем уровне.

Что нового и необычного ждет участников третьего курса информационно-образовательного проекта «Секреты успешного бизнеса»?

Программа обучения состоит из 10 актуальных тем, которые преподаватели постараются раскрыть с учетом последних тенденций в экономике, маркетинге, менеджменте и других сферах. Восемь обязательных и два профильных занятия (в Zoom-формате) – на выбор участников, продолжительностью 4 академических часа. Выделенное время под нетворкинг (1 академический час после каждого занятия).

Оптимальное сочетание теории и практики: 50 % теория, 40 % практика, 10 % разбор практических кейсов. Занятия построены с применением геймификации и методики Action Learning (обучение действием). Предусмотрена коммуникация по вопросам обучения через Telegram-чат, а также видеозапись занятий для самостоятельного изучения темы при отсутствии возможности посещать занятия. Впервые можно будет совмещать бизнес-обучение с работой или управлением компанией.

Формат и методика обучения направлена на максимальную вовлеченность всех участников проекта, которые, владея предложенным набором инструментов, смогут систематизировать бизнес, повысить уровень своей конкурентоспособности на рынке и увеличить финансовый результат.

Информационно-образовательные встречи будут проводиться в офлайн–формате для участников г. Минска в высокотехнологичных аудиториях, позволяющих соблюдать социальную дистанцию. Также подготовлены все необходимые средства защиты, а санитарная обработка будет проводиться на постоянной основе. Для участников из Брестской, Гродненской, Могилевской областей занятия будут проводиться через видеоконференцсвязь, а для Витебской и Гомельской – онлайн (через Zoom).

Кстати, аналогичные бизнес-занятия имеют более высокую стоимость, что делает информационно-образовательный проект Белинвестбанка еще более интересным и привлекательным. Широкий перечень полезных предложений по партнерской программе даст участникам дополнительные возможности и сделает обучение максимально приятным. Это скидки на образовательные, консалтинговые, аудиторские и медицинские услуги.

А самый крутой бонус – приглашение на грандиозный GLOBAL WOMEN FORUM 2.0, который пройдет в Минске 16 октября 2021 года для всех новых клиентов Белинвестбанка. Для действующих – скидка 15 % на приобретение билета любой категории.

Как подать заявку на участие в проекте?

Для участия в конкурсном отборе вам необходимо заполнить анкету и отправить ее до 20 октября 2021 года.

Остались вопросы? Задайте их сотрудникам Центра поддержки и развития женского предпринимательства по телефонам:

+375 17 239-51-81 (Ольга Слуцкая),

+375 17 239-51-82 (Галина Папкович).

Это будет самое необычно обучение в вашей жизни, которое вы точно запомните!

Узнать подробнее о деятельности Центра, а также о проводимых мероприятиях вы можете в Официальной группе «Бизнес. Не только мужское дело» в Facebook и аккаунте @bi_business в Instagram.