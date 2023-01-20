Разрастается не по дням…В Бобруйске идет строительство улицы Пуховской

Каждые пять минут самосвалы гонят груз на окраину города, хотя еще пару лет назад мы бы и подумать не могли, что окраина окажется так далеко. В моем сознании бобруйчанки, когда-то жившей в районе проезда Звездного, конечная «двойки» была своеобразной границей Бобруйска. Не более десятилетия прошло с тех пор, как проспект строителей прирос новыми домами и перерос в микрорайон Молодежный. Давайте прогуляемся…

О том, что в городе появится новая улица, сообщал еще несколько лет назад Игорь Кисель, тогда заместитель, а ныне мэр города. Микрорайон уже разрастался не по дням, а по часам. Упор делался на развитую инфраструктуру этой части Бобруйска. Сегодня здесь есть детские сады, школы, физкультурно-­оздоровительный комплекс. Что ж, а квартирный вопрос – теперь не вопрос.

Начальник коммерческого отдела завода КПД Татьяна Пташинская как-то поделилась мнением, что еще лет 10 назад желающих жить в 6-7-м микрорайонах не было. С развитием инфраструктуры картина приоритетов изменилась: «Сами видите, эти микрорайоны прекрасны и весьма комфортны для жизни. Первое, на что обращают внимание при покупке жилья, – наличие садов, школ, транспорта, магазинов. Сегодня эти ­микрорайоны с бассейнами, магазинами, есть дороги».

Еще летом, когда совершала с Татьяной Игоревной променад по стройкам, на меня смотрели пустые глазницы незаселенных домов. Уже сегодня я вижу в лазурных тонах многоэтажки с вытинанками на праздничных стеклопакетах.

Уточнили у главного архитектора города Яны Качан, задумана ли была такая стройка изначально?

— Да, – отвечает Яна Валерьевна. – Все согласно генеральному плану Бобруйска.

Напомним, что основные положения этого документа были утверждены Советом Министров Республики Беларусь в октябре 2018 года. Реализация первого этапа намечена на 2025 год, второго – на 2030-й. Сроки сдачи объектов могут корректироваться в зависимости от финансирования строительства. Но, похоже, пока простоев не наблюдается.

Седьмой микрорайон, 7а, а также 7б…Возможно, появится и восьмой, как думаете? На месте поселка Березина. А вот на улице Пуховской, новой для Бобруйска, уже кипит работа: здесь на месте особо не разглагольствуют, но активно трудятся. Идет монтаж инженерных сетей, ливневой канализации, продолжается строительство многоэтажек. Почти километровая магистраль пересечет проспект Строителей и выйдет к улице Днепровской Флотилии.

Что еще отличает новые микрорайоны от сталинок и хрущевок? Простор. Нет, не так. ПРОСТОР! Сеть велосипедных дорожек, инклюзия, свобода передвижения, комфортабельные и вместительные парковки. Что ж, в 1950-80-е никто бы не подумал, что у такого количества бобруйчан будет личное авто, об этом даже не думали, проектируя дома. Сегодня генподрядчик ДСУ-16 обещает стоянки по 100 кв. м. И конечно же, визитной карточкой нашего города для жизни всегда было много зелени. Сейчас об этом говорить сложно, ведь все укрыло снежным покровом. Но город всегда ратовал за большое количество зеленых насаждений. Ни один субботник или государственный праздник, приезд дорогих гостей не обходится без традиционной посадки деревьев. Парк семейных деревьев здесь, в Молодежном.

Чего еще для жизни там не хватает? Бесперебойной работы транспорта. И этот вопрос уже решают. Автобусы и мик­роавтобусы – 76, 75, 18а, 6а, 6доп – уже давно в маршрутах имеют остановки «Приберезинская» и «Мирная».

Идет монтаж контактной сети. Работы выполняет ОДО «Бобруйскстройстиль». Более километра пути добавится троллейбусному маршруту №2. Из-за удлинения маршрута троллейбусный парк №2 просчитывает логистику дальнейшего перевоза пассажиров. Планируется пополнение транспортных единиц.

Сменяются эпохи, люди, нравы, бытовой уклад, но бережно хранится история Бобруйска. Современная часть города отличается от исторической кардинально, но в этом есть своя изюминка. В этом году нашему любимому городу исполнится 636 лет, и в нем есть место каждому.

Анастасия Кастица, Фото автора