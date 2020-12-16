Разработаны алгоритмы, способные предсказать тяжесть течения COVID-19

Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали алгоритмы, способные с высокой точностью прогнозировать тяжесть течения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

"Анализ широкого ряда клинико-диагностических параметров на выборке более чем 6 900 больных и переболевших COVID-19 различной степени тяжести течения позволил специалистам ФМБА России создать математические модели (классификаторы) предсказания тяжести и клинического исхода COVID-19 на основе алгоритмов машинного обучения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эти алгоритмы с высокой точностью (порядка 90%) "подтвердили ряд клинических факторов, позволяющих предсказывать тяжесть течения заболевания". Речь идет о таких показателях, как ферритин, С-реактивный белок, СОЭ, нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение, частота дыхательных движений и других.

Вероятность летального исхода при инфицировании коронавирусной инфекцией повышается в зависимости от таких факторов, как возраст, мужской пол, индекс массы тела выше 30, а также в зависимости от уровней глюкозы.