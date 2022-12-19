Размер поощрений фонда по соцподдержке одаренных учащихся и студентов значительно увеличен

Размер поощрений фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов значительно увеличен, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.

Специальным фондом Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов ежегодно поощряется более 2 тыс. учащихся, студентов, курсантов и педагогических работников, которые внесли особый вклад в развитие способностей одаренной молодежи. Лучшим интеллектуальным и творческим объединениям учащихся и студентов, которые завоевали общественное признание, имеют перспективные разработки, достижения, оказывается из специального фонда финансовая поддержка. А студентам, которые участвуют в научно-исследовательской жизни учреждения высшего образования, назначается стипендия Президента Беларуси при условии, что они успевают на 9 и 10 баллов.

Ирина Старовойтова рассказала, что указом о деятельности специальных фондов Президента Беларуси утверждены три обновленных положения: о специальных фондах Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, по поддержке талантливой молодежи; поощрении и оказании материальной поддержки специальных фондов Президента Беларуси по социальной поддержке; порядке формирования, ведения и использования банков данных одаренной и талантливой молодежи.

Согласно указу, пояснила первый замминистра, установлено несколько видов поощрений фонда, в частности Гранд-премия с вручением нагрудного знака лауреата спецфонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Такую награду будут вручать победителям международных мероприятий, занявшим первое, второе и третье места, получившим золотые, серебряные и бронзовые медали, дипломы 1-й, 2-й и 3-й степени. Гранд-премии получат победители международных мероприятий, в которых принимали участие представители не менее 10 государств.

Еще один вид поощрения - специальная премия - будет вручаться одаренным учащимся и студентам, победителям международных мероприятий, в которых участвовали представители менее 10 государств. А также победителям республиканских мероприятий, занявшим первое место (диплом первой степени), лауреатам республиканского конкурса научных работ студентов.

При этом, как подчеркнула Ирина Старовойтова, существенно увеличены размеры поощрений фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Так, Гранд-премия выросла до 100 БВ (1 БВ - Br32). Специальная премия увеличена до 65 БВ (для одаренных учащихся и студентов), до 40 БВ (для победителей республиканских олимпиад) и до 45 БВ (для победителей республиканских мероприятий, лауреатов республиканского конкурса научных работ студентов). Вознаграждение за вклад в подготовку одаренной молодежи (речь идет о педагогических работниках, подготовивших одаренных учащихся и студентов) составит до 60 БВ.

Как отметила первый замминистра, поддержка талантливой, одаренной молодежи является одним из приоритетных направлений государственной политики. "Указ усиливает такую поддержку и стимулирует участие одаренной, талантливой молодежи в различных конкурсах. Указ позволяет не просто поощрить таких ребят и педагогов, но и увидеть каждого одаренного ребенка, его интеллектуальные творческие способности, которые он реализует через систему различных конкурсов", - заключила Ирина Старовойтова.