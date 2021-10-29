Размер детских пособий вырастет с 1 ноября

В Беларуси с 1 ноября вырастет размер детских пособий и некоторых других социальных выплат в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

БПМ с 1 ноября в расчете на месяц установлен в размере Br288,01. Он повысился на 1,6% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 31 октября 2021 года, соответственно увеличиваются и социальные выплаты, в том числе госпособия семьям, воспитывающим детей.

Единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составит Br2880,1 (10 БПМ); при рождении второго и последующих детей - Br4032,14 (14 БПМ). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с ноября будет выплачиваться в размере Br288,01, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - в размере Br144,01.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит: на ребенка-инвалида - Br201,61, на других детей в семье - Br144,01. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br288,01 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и Br345,61 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - Br201,61.