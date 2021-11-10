Разговор о насущном. Члены Молодежного парламента делятся идеями

22 октября в Бобруйске прошел единый день голосования по выборам в члены Молодежного парламента при Бобруйском городском Совете депутатов среди учащейся молодежи учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего специального образования. Напомним: в этом году введено новшество – 22 члена из числа работающей молодежи, лидеров городских организационных структур общественных объединений и политических партий назначены на основании предложений городской конкурсной комиссии решением президиума Бобруйского городского Совета депутатов. Мы пообщались с активными и инициативными молодыми людьми нашего города и узнали об их жизненной позиции и идеях, которые они хотели бы воплощать в жизнь, будучи депутатами Молодежного парламента. Итак, давайте знакомиться.

Илья Печень – учащийся 2-го курса Бобруйского государственного аграрно-­экономического колледжа, отделение «Программное обеспечение информационных технологий». C 13 лет занимается музыкой, поет, пишет собственные песни, сценарии. Активно выступает на каж­дом мероприятии в колледже, является ведущим и музыкальным оператором. В свободное время читает книги, изучает экономику и маркетинг. Одно из увлечений – автомобили.

– Я бы хотел продвинуть инициативу волонтерского движения среди молодежи. Это помощь детским домам, приютам для животных. Хотел бы предложить программу занятости подростков, да­ющую им возможность подработать, проведение дней самоуправления и создание клубов по интересам с целью обсуждения последних новостей. Еще это программа озеленения города. Мне также близка тема здорового образа жизни. К сожалению, молодые люди сегодня увлекаются электронными сигаретами и не только. Хотелось бы проводить мероприятия на эту тематику с приглашением психологов и медиков, чтобы молодежь понимала – в этом нет ничего хорошего. Я хочу, чтобы мы развивались, так как за нами будущее страны, и мне не все равно, что будет дальше. Хотелось бы, чтобы мое поколение больше изучало историю Беларуси, посещало интересные мероприятия. Мир развивается, и мы с ним, познавая все больше и больше нового. Считаю, что проведение информационных часов в учебных заведениях достаточно хорошо влияло бы на молодое поколение.

Артем Данилович – учащийся Бобруйского государственного училища олимпийского резерва, отделение легкой атлетики. Достиг высоких спортивных результатов. Дважды становился призером республиканских соревнований и неоднократно – областных.

– Для меня работа в Молодежном парламенте – это создание условий, при которых будут представляться интересы не отдельных людей моего поколения, организаций, а интересы молодежи в целом. Это также возможность научиться решать конкретные вопросы, которые волнуют молодых людей. Я готов продвигать среди молодежи спорт, вовлекать ее в регулярные занятия, формировать условия для системного развития социально активных людей и реализовать идею самообразования.

Мне хотелось бы открывать новые возможности для развития молодежи, путешествий по стране, чтобы повышать культуру и приобщаться к традициям и обычаям нашей Родины, совершенствовать систему развлечений. Это помогло бы в какой-то мере решить проблемы с зависимостями, так как у молодых людей появится возможность более интересно проводить досуг.

Иван Василевский – ученик 9 «В» класса СШ №28. Наибольший интерес проявляет к предметам гуманитарной направленности. Пробовал себя в таких видах спорта, как шашки, таэквандо, гандбол, самбо. В настоящее время занимается греблей на байдарке, имеет второй юношеский разряд. Многократный победитель школьных и городских олимпиад по учебным предметам «Математика, «География», «Иностранный язык».

– Парламент, как орган самоуправления, позволяет молодежи говорить о своих трудностях так, чтобы их слышали взрослые, принимающие решения на уровне города или области. Мне хотелось бы продвигать такие инициативы, как комфортная обстановка в школе для обу­чающихся, вовлечение молодых людей в движения по защите и благо­устройству окружающей среды. Хотелось бы содействовать введению в школьное образование предметов, дающих возможность еще во время учебы получить ряд профессий, решающих проблему занятости молодежи. На мой взгляд, важна и организация молодежного досуга через развитие в городе велоинфраструктуры.

Надежда Толстик – лаборант химического анализа в ОАО «Фандок», 5-й разряд. Окончила Белорусский государственный технологический университет. Интересы: кулинария, чтение, путешест­вия, отдых на природе.

– Для меня Молодежный парламент – это открытая диалоговая площадка, на которой нас хотят видеть и слышать, чтобы выявленные проблемы детей и молодежи нашли пути решения либо нововведенные проекты, которые были озвучены, получили реализацию. Чтобы наша совместная работа была в первую очередь эффективной. Я бы хотела продвигать волонтерскую инициативу – оказание помощи одиноким и одиноко проживающим гражданам пожилого возраста и инвалидам. Актуальные для меня темы – борьба с COVID-19 и экология. Одна из проблем – зависимость детей и молодых людей от гаджетов. Я как житель Бобруйска хотела бы видеть новые скейт- и воркаутплощадки, чтобы проводились выставки и мероприятия, посвященные разным событиям, игровые семейные развлечения. Я за то, чтобы молодым людям было интересно, нескучно и они любили свой город.

Станислав Зубцовский – ученик 10 «А» класса СШ №20. Обучается в профильном классе. Направление – математика, белорусский язык. Имеет дипломы за участие в республиканских олимпиадах. Является членом юниорской команды хоккейного клуба «Бобруйск-Арена».

– Работа в Молодежном парламенте кажется мне очень интересной. Это прекрасная возможность участвовать в жизни города, проявить себя и реально сделать наш Бобруйск лучше. Всех школьников волнует проблема подработки. Ее решение я вижу в создании единой базы данных с вариантами подработки. Законодательно можно закрепить квоту по трудоустройству школьников. Считаю важными оказание помощи на различных уровнях в организациях разных форм досуга для молодежи, а также продолжение работы по созданию клубов для оказания информационной и психологической помощи при возникновении асоциальных явлений в молодежной среде. Уверен, что решать свои проблемы должны именно мы. Рассчитывать, что кто-то придет и сделает нашу жизнь интересной и наполненной смыслом, глупо. Мы – будущее, а оно создается сегодня.

Владислав Голубев – специалист по патентной работе в ОАО «Красный пищевик», окончил Международный университет «МИТСО» по специальности «Юрист-международник».

– Работа Молодежного парламента должна тесно переплетаться с работой действующих городских властей, ведь в диалоге между старшим и младшим поколениями могут родиться ответы на многие важные для населения вопросы. Вместе мы сможем превратить Бобруйск в настоящий город для жизни. У него богатое историческое наследие и красивые памятники архитектуры, он славится своим прошлым, которое нашло отражение и в литературе, и в кино. Хотелось бы, чтобы и наши потомки увидели Бобруйск таким, каким мы знаем его сегодня: семейным, красивым, имеющим историческую ценность. А для этого важно поддерживать город в надлежащем виде не только путем проведения субботников. Следует сделать его привлекательным для инвестиций и вложений, чтобы Бобруйск был желанной целью во многих туристических маршрутах.

Отметим, что членами Молодежного парламента могут быть граждане Республики Беларусь, проживающие на территории Бобруйска в возрасте от 16 до 31 года. Срок полномочий Молодежного парламента одного созыва – до 3 лет. Установленная численность составляет не более 66 членов. Правом быть избранным членом Молодежного парламента, участвовать в избирательной кампании по выборам членов Молодежного парламента обладают учащиеся 9-10 классов учреждений общего среднего образования, учащиеся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования Бобруйска (за исключением учащихся выпускных курсов). Городские структуры общественных объединений и политических партий в состав Молодежного парламента выдвигают своих представителей на основании решения их руководящего органа. Правом выдвигать одного представителя в состав Молодежного парламента обладают трудовые коллективы с количеством работающей молодежи свыше 100 человек (ОАО «Белшина» – 3 представителя).