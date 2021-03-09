Разбитый градусник. Что делать?

Работники МЧС желают всем крепкого здоровья и заботятся о вашей безопасности. Сейчас, когда о здоровье необходимо заботиться на максимум, под рукой часто оказывается весьма необходимый, но опасный предмет – градусник. Не новость, что ртуть является токсичным веществом. Особенно вредны ее пары.

Что делать, если градусник разбился?

В первую очередь, выведите из помещения детей. Откройте настежь окна. Защитите органы дыхания, хотя бы влажной марлевой повязкой.

Для сбора ртути приготовьте:

- банку с плотной крышкой, наполненную водой (или раствором – 2 г. перманганата калия (марганцовка) на 1 литр воды).

обыкновенную кисточку

резиновую грушу

бумажный конвертик

лейкопластырь (или липкая лента-скотч)

тряпку

раствор марганцовки.

При помощи кисточки соберите самые крупные шарики ртути в бумажный конвертик. Затем втяните в резиновую грушу более мелкие шарики, для сбора самых мелких капелек подойдет лейкопластырь или скотч. Всю собранную ртуть поместите в банку и плотно закройте ее. Очищенную поверхность обработайте раствором марганцовки (20 гр. на 10 литров воды) или мыльно-содовым раствором (400 граммов мыла и 500 граммов кальцинированной соды на 10 литров воды). После того, как ртуть будет собрана – ее необходимо сдать в ближайшую пожарную часть.