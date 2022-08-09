Расстаемся, но не прощаемся. Завершил свою работу военно-патриотический лагерь «Родина»

На протяжении смены 27 ребят из разных населенных пунктов Бобруйского района жили одной большой и дружной семьей, постигая особенности военной службы и быта армейской жизни. Дисциплина и строгий распорядок дня не пугали ребят. Некоторые из них здесь не впервые. Пройдя армейскую подготовку в лагере в прошлом году, они решили повторить этот путь снова.

«Жизнь и быт военно-патриотического лагеря максимально приближены к условиям армейской жизни, что идет ребятам на пользу», — убежден Александр Тихонович, офицер по информационно-пропагандистской работе 83-го отдельного ордена Красной Звезды инженерно-аэродромного полка. На время пребывания в лагере казарма №1 стала ребятам вторым домом. Пятиразовое питание подростки получали в кафе «Авиатор». Дружеская атмосфера, внимательные и отзывчивые воспитатели, строевая и физическая подготовка, мероприятия, экскурсии, занятия — все способствовало тому, что парни активно и энергично включились в новую жизнь.

Так незаметно и стремительно пронеслись яркие и незабываемые дни. На торжественной линейке, посвященной закрытию лагеря, присутствовали почетные гости: начальник отдела по образованию Бобруйского райисполкома Олеся Стельмак, офицер по информационно-пропагандистской работе 83-го отдельного ордена Красной Звезды инженерно-аэродромного полка Александр Тихонович, директор лагеря Юлия Черкас, председатель райсовета ОО «БРПО» Елена Сморчок.

Обращаясь с приветственной речью, Юлия Викторовна пожелала воспитанникам быть патриотами своей Родины, расти достойными гражданами, которыми будет гордиться страна.

Поздравила ребят с окончанием смены Олеся Стельмак. Она выразила уверенность, что приобретенный опыт армейской жизни пригодится ребятам в будущем, и поблагодарила командование части за предоставленную подросткам возможность увидеть армейскую жизнь изнутри. От отдела по образованию Олеся Сергеевна вручила отличившимся воспитанникам лагеря почетные грамоты за эрудированность и интеллектуальные способности, дисциплинированность и примерное поведение, активное участие в мероприятиях и общественной жизни лагеря, и др.

Александр Тихонович отметил, что, пройдя через некоторые трудности, ребята лучше узнали себя, и, бесспорно, лагерь станет для них новой ступенькой на пути к саморазвитию. Свою речь Александр Владимирович завершил вручением дипломов будущим воинам за успехи в строевой, физической, огневой, тактической подготовке.

Добрые слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто сопровождал ребят на протяжении 9 дней и круглосуточно был с ними рядом. За труд, заботу, терпение и понимание Юлия Черкас вручила от Центра творчества района памятные сувениры воспитателям Гендрику Семашко, Александру Ермакову, Владимиру Горбылеву и сержанту Илье Щербелеву.

Чудесное настроение создали воспитанникам и гостям лагеря арт-группа «Яблоки» Центра творчества, исполнив музыкальный номер «Мы дети своей страны».

Приблизился самый волнующий и ответственный момент мероприятия. На плацу под открытым небом прозвучал громкий голос командующего:

— Равняйсь! Смирно! Равнение на Государственный флаг Республики Беларусь! Смена районного военно-патриотического лагеря «Родина» объявляется закрытой.

Отзвучал гимн, и воспитанники строевым шагом прошли перед гостями. О днях, проведенных в военной части, им будут напоминать небольшие синие треугольнички-вымпелы лагеря, которые каждому вручила Юлия Черкас.

— За эти 9 дней у нас было много поездок, экскурсий, полезных и познавательных встреч с разными службами: БГРОЧС, РОВД, кинологи Департамента охраны, ГАИ и др. Нам всем немного грустно расставаться, но впереди ребят ждет учеба, а потом, я надеюсь, что со многими из них мы встретимся снова, — подытожила Юлия Викторовна.

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