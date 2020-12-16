Рассмотрят каждое предложение

Со своим предложением обратилась Евгения Александровна Чепурко. Бобруйчанка столкнулась с такой ситуацией. Ее дочь вышла замуж. Она еще была в отпуске по уходу за ребенком, когда супруг отправился на заработки в Российскую Федерацию. Оттуда вернулся с новой беременной гражданской женой. После развода требовалось нередко разрешение отца при решении каких-то вопросов, а так как в судьбе ребенка он перестал принимать участие, через суд был лишен родительских прав.

Платить алименты горе-папа тоже большим желанием не горел – последнее полноценное денежное удержание произошло пять лет назад – в 2015-м. Более того, от своих прямых обязанностей (как говорится, бывших детей не бывает) он скрывается все в той же стране-соседке. Добиться положительных результатов не получается. Даже определить четкое местонахождение неплательщика никак не удается: поступавшие трижды сведения действительности не соответствуют – адреса оказываются липовыми. Он якобы находился в Туле, Балашихе, Староселье Брянской области, Карелии. Хотя несколько переводов пришло из Рязани. Через органы принудительного исполнения «надавить» нет возможности: мужчина добровольно платит несколько раз в год по 1-2 тысячи российских рублей. Суммы, мягко говоря, небольшие…

Чтобы подобные ситуации не происходили, Евгения Александровна предлагает расширить полномочия органов УВД и УПИ по отношению к должникам-алиментщикам и усилить сотрудничество с российским структурами, которые занимаются поиском неплательщиков.