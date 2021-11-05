Рассмотрению действующих преференциальных режимов для инвесторов была посвящена работа секции форума «Мельница успеха»

Рассмотрению действующих преференциальных режимов для инвесторов была посвящена работа секции «Реализация инвестиционного потенциала с использованием преимуществ юго-восточного региона Могилевской области» форума «Мельница успеха», которая состоялась на базе администрации СЭЗ «Могилев».

В рамках работы секции состоялась презентация экономического потенциала Могилевской области, ее юго-восточного региона, СЭЗ «Могилев», а также предприятий Могилевщины частной и государственной форм собственности. Секция стала площадкой для подписания ряда соглашений о сотрудничестве и протоколов о намерениях по реализации инвестиционных проектов.