Рассмотрели актуальные вопросы кадрового и идеологического обеспечения подразделений охраны области

Учебно-методический сбор с руководителями, сотрудниками и работниками кадровых аппаратов подразделений охраны области по актуальным вопросам кадрового и идеологического обеспечения служебной деятельности прошел в Могилевском областном управлении Департамента охраны.

Программа была насыщенной и интересной. Особое внимание уделено обсуждению проблемных вопросов рассматриваемых направлений, определению перспективных задач в свете требований законодательства и нормативных правовых актов Министерства внутренних дел.

Начальник областного управления полковник милиции Игорь Драчёв открыл учебный сбор и довел цели и задачи мероприятия.

— Отбор кадров — это ответственное направление в нашей службе. От того, насколько качественно и профессионально сработает кадровый аппарат, и зависит тот самый престиж и мнение не только о Департаменте охраны, но в целом и всего милицейского ведомства. Роль идеологии невозможно переоценить, и сегодня важно понимать, что проводимая работа в этом направлении позволяет достигать положительных результатов в создании благоприятного морально-психологического климата и делового настроя среди личного состава, укреплении служебной дисциплины, содействии творческому развитию, воспитании личного состава на патриотических и служебно-боевых традициях, — отметил Игорь Иванович.

С участниками мероприятия сотрудники управления провели практические занятия и обсудили проблемные вопросы, поставили перспективные задачи.