Расскажите о деле своей жизни

Неоднократно в редакцию поступают звонки от одних из самых преданных читателей — пенсионеров.

Бе­зу­словно, самой острой для них проблемой становятся коммунальные неурядицы, спорные вопросы с соседями или знакомыми. Их можно понять, ведь раздражительность с возрастом нарастает, тем более если решить возникающую проблему самому нет сил и возможности.

Однако звонят нам не только для решения и разъяснения каких-либо вопросов. Часто человеку преклонного возраста просто не с кем поговорить, не с кем вспомнить свои трудовые подвиги.

Так нам звонила подруга медсестры, что проработала чуть больше полувека, но та постеснялась рассказать о своем рабочем времени… Одни между делом упоминают путешествия, которые им удавалось совершить во времена СССР, другие говорят о том, как были моряками дальнего плавания. Но стоит нам, журналистам, попросить рассказать подробнее, читатель тушуется и не хочет упоминать о своих трудовых заслугах. А зря…

На пороге нового, 2023, года была инициирована благотворительная акция «От всей души». Своеобразный марафон добрых дел проходил с целью про­явить максимальные заботу и внимание по отношению к старшему поколению, во­влечь школьников и студентов в вопросы оказания им помощи и поддержки, развить межпоколенческий формат «от детей – пожилым людям».

Со стороны редакции мы не ограничимся праздниками и памятными датами.

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