Расширяют и улучшают. Бобруйской телефонной сети исполнилось 115 лет

Она начала свою работу 1 января 1908 года. А абонентов в городе было всего 36. О том, как за век с небольшим шагнули технологии, и о современном положении дел в компании рассказал начальник Бобруйского узла электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком» Александр Бобцов.

По мнению руководителя, с которым сложно не согласиться, сегодня коммуникации – самая развивающаяся отрасль. Особенно это заметно в последние пару десятилетий. До нулевых были в основном телефонная связь и проводное вещание. Сейчас это высокоскоростной доступ в Сеть, интерактивное, эфирное и Интернет-телевидение, пакеты услуг, самый популярный из которых – «ЯСНА 200 new» с безлимитным доступом к инфор­мации, новостям, кино и музыке на скорости до 200 Мбит в секунду, неограниченным общением в сети «Белтелеком» и телевидением, открывающим для пользователя совершенно потрясающие возможности на обычном домашнем телевизоре.

Не менее востребована услуга «Видеоконтроль». Хотите знать, что происходит в подъезде, пока вас нет дома, быть уверенными, что автомобиль на парковке, быть спокойными за ребенка, который играет на детской площадке, тогда эта услуга оптимальна для вас. Камеры можно установить в любом месте, где есть подключение к всемирной паутине. Все работы по установке оборудования производятся силами сотрудников «Белтелекома». А вы в любой момент и даже из любой точки мира можете просмотреть видеозаписи с помощью специально разработанного для компьютеров, ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов приложения в режиме онлайн или в архиве за 30 суток. И в случае возникновения конфликтной ситуации запись с камеры видеонаблюдения можно использовать в качестве доказательства, так как она считается полученной в соответствии с действующим законодательством. К слову стоит отметить, что по количеству в ­городе видеокамер Бобруйск превосходит областной центр.

В 2011-м в городе на Березине появился первый клиент, которого подключили к xPON технологии. А в 2023-м планируется полностью покрыть Бобруйск оптической сетью. «С этой технологией, – поясняет Александр Михайлович, – выполнимы все задачи по передаче данных. Она перспективна – будет жить еще не один десяток лет».

В ушедшем году стали использовать беспроводную технологию LTE (это больше касается жителей района), клиенты получили новые сервисы и услуги.

Значимое новшество – мы первыми на Могилевщине присоединились к рес­публиканскому проекту «Мой город», а платформой уже пользуются более 300 учреждений и субъектов хозяйствования. Это мобильное приложение позволяет горожанам получить простой и удобный доступ к государственным и частным организациям, узнать их новости, информацию об оказываемых услугах, о скидках и распродажах, об оплате и доставке…

В течение двух лет организация занимается ритейлом – предлагает клиентам в рассрочку различную полезную и «умную» технику для дома. Здесь можно приобрести умные часы и колонки, роутеры, смартфоны, планшеты и ноутбуки, кофеварки и кофемашины, телевизоры, кондиционеры, роботы-пылесосы и даже электросамокаты. И этот перечень будет расширяться. Но самое главное – для оформления длительной рассрочки не потребуются никакие справки с места работы: достаточно того, что вы больше года являетесь абонентом «Белтелекома», пользуетесь пакетами услуг линеек «Семейный» или «ЯСНА», услугами доступа в Сеть, телевидения ZALA и исправно платите по своему тарифу. Кроме того, заботиться о том, где раздобыть деньги на первоначальный взнос, тоже не придется. А сумма ежемесячных выплат останется неизменной до конца действия договора.

Если говорить о перспективах, то в этом году планируется прибавление к большому «хозяйству» «Белтелекома» заправок для подзарядки электромобилей.

А теперь вернемся к началу. По сравнению с 1908 годом в Бобруйске произошел значительный рост числа абонентов – до 220 тысяч. Для качественной работы услуг используют свыше 10 тысяч км линий связи, проложили более 600 км кабельной канализации. С целью создания комфортных условий труда переоборудован корпус для работников, есть хорошая транспортная база. В 2011-м открыт сервисный центр, который до настоящего времени остается одним из лучших в Республике Беларусь.

Бобруйский узел электросвязи – это прежде всего сплоченный коллектив высококвалифицированных специалистов, большинство из которых имеют высшее образование. Конечно, перечислить всех этих грамотных, исполнительных и преданных делу людей не представляется возможным. Назовем лишь некоторых, кто посвятил профессии не один десяток лет: Наум Волков (45 лет); Надежда Котоликова (42); Вера Гордеева (39); Валерий Саковец (38); Наталья Золкина (23); Владимир Бегин (22)… Среди тех, кто награжден к юбилею бобруйской телефонной сети, отметим Татьяну Ковалеву, Светлану Бурдову, Сергея Прозоровича, Наталью Остапенко, Александра Адамацкого, Светлану Николаеву, Степана Бобкова, Марию Масловскую, Евгения Печень…

С праздником!

Ольга Хотько,

фото Александра Анташкевича