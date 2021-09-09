Расширенное заседание совета Ленинской районной организации РОО «Белая Русь» прошло в Бобруйске

8 сентября состоялось расширенное заседание совета Ленинской районной организации РОО «Белая Русь». На нем присутствовали председатели «первичек», заместители директоров предприятий по идеологической работе.

На повестке дня было два вопроса: отчетно-выборная кампания 2021-2022 и подготовка к празднованию Дня народного единства, который в этом году впервые отметят в нашей стране.

Отчетно-выборная конференция Ленинской районной организации «Белой Руси» намечена на 10 ноября. До этого отчетно-выборные собрания пройдут в ее первичных организациях. Будут избраны председатели, заместители, ревизоры и делегаты на отчетно-выборную конференцию.

Что касается празднования нового государственного праздника, ожидаются многочисленные мероприятия. Уже 10 сентября состоится республиканский автопробег, в котором примут участие патриоты, активисты и просто неравнодушные люди. Начало в 16.00 возле мемориального комплекса «Жертвам фашизма». 11 сентября на левом берегу Березины возложат цветы к памятному знаку офицерам и курсантам военно-тракторного училища, состоится военно-спортивная игра «Герои былых времен». 17 сентября во Дворце искусств пройдет праздничный концерт.