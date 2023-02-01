Рассаду конопли обнаружили у бобруйчанина дома

Бобруйчанин дома оборудовал помещение для выращивания конопли. Его задержали правоохранители. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в Бобруйске 27 января оперативники наркоконтроля задержали 32-летнего неработающего местного жителя. Мужчина оборудовал у себя дома помещение, приспособленное для выращивания конопли.

При обыске были обнаружены полимерная емкость с грунтом и несколькими растениями конопли, гроубокс, оборудование для вентиляции и освещения, система полива, таймер, семена конопли и электронные весы, а также более 100 г марихуаны.

Правоохранителям бобруйчанин рассказал, что выращивал данное растение для последующей продажи.

Мужчина задержан. В отношении него следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.