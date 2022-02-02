Расписание выступлений белорусских спортсменов на Олимпийских играх

В пятницу, 4 февраля, в Пекине состоится церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Однако предварительные соревнования начнутся уже завтра, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В среду, 2 февраля, свой турнир откроют участники олимпийских состязаний по керлингу, а 3 февраля на олимпийскую трассу выйдут мастера могула. Первые олимпийские награды будут разыграны 5 февраля. В этот день в борьбу за медали вступят белорусские спортсмены. Лыжницы Анастасия Кириллова и Анна Королева примут участие в скиатлоне. На олимпийском ледовом овале состоятся состязания конькобежек на дистанции 3000 м. В составе женской сборной Беларуси Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева. На биатлонной трассе в Чжанцзякоу пройдет смешанная эстафета. Беларусь на Олимпиаде представят Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук, Антон Смольский, Роман Елетнов, Никита Лобастов, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский. Всего за олимпийские награды будут сражаться 29 белорусских атлетов, которые выступят в шести видах спорта.

Вот как выглядит полное расписание выступлений белорусских спортсменов на пекинской Олимпиаде:

5 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

Лыжные гонки

10.45 - женщины, скиатлон. Анастасия Кириллова, Анна Королева. Конькобежный спорт

11.30 - женщины, 3000 м. Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.

Биатлон

12.00 - смешанная эстафета.

6 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Лыжные гонки

10.00 - мужчины, скиатлон. Александр Воронов, Егор Шпунтов.

7 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Горнолыжный спорт

05.15; 08.45 - женщины, гигантский слалом. Мария Шканова. Конькобежный спорт

11.30 - женщины, 1500 м. Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.

Биатлон

12.00 - женщины, индивидуальная гонка. Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.

8 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

Фигурное катание

04.15 - мужчины, короткая программа. Константин Милюков. Лыжные гонки

11.00 - женщины, спринт свободный стиль. Анастасия Кириллова, Анна Королева.

11.50 - мужчины, спринт свободный стиль. Александр Воронов, Егор Шпунтов.

Биатлон

11.30 - мужчины, индивидуальная гонка. Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

9 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

Горнолыжный спорт

05.15; 08.45 - женщины, слалом. Мария Шканова.

10 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

Фигурное катание

04.30 - мужчины, свободная программа. Константин Милюков. Лыжные гонки

10.00 - женщины, 10 км, классический стиль. Анастасия Кириллова, Анна Королева.

Фристайл

14.00 - командные соревнования, акробатика, микст. Анна Гуськова, Анна Деруго, Анастасия Андриянова. Станислав Гладченко, Максим Густик, Павел Дик, Макар Митрофанов.

Конькобежный спорт

15.00 - женщины, 5000 м. Марина Зуева, Екатерина Слоева.

11 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

Лыжные гонки

10.00 - мужчины, 15 км, классический стиль. Александр Воронов, Егор Шпунтов.

Биатлон

12.00 - женский спринт. Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.

12 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

Конькобежный спорт

11.00 - женщины, командная гонка, четвертьфиналы. Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.

11.50 - мужчины, 500 м. Игнат Головатюк.

Биатлон

12.00 - мужчины, спринт. Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

13 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Биатлон

12.00 - женская гонка преследования. Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.

13.45 - мужская гонка преследования. Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

Фристайл

14.00 - женщины, акробатика, квалификация. Анна Гуськова, Анна Деруго, Анастасия Андриянова.

Конькобежный спорт

16.50 - женщины, 500 м. Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.

14 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Фристайл

14.00 - женщины, акробатика, финал. Анна Гуськова, Анна Деруго, Анастасия Андриянова.

15 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

Конькобежный спорт

09.30 - женщины, командная гонка, финалы. Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.

Биатлон

12.00 - мужчины, эстафета. Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

Фигурное катание

13.00 - женщины, короткая программа. Виктория Сафонова. Фристайл

14.00 - мужчины, акробатика, квалификация. Станислав Гладченко, Максим Густик, Павел Дик, Макар Митрофанов.

16 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

Биатлон

10.45 - женщины, эстафета. Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.

Лыжные гонки

12.00 - женщины, эстафетный спринт. Анастасия Кириллова, Анна Королева.

13.00 - мужчины, эстафетный спринт, классический стиль. Александр Воронов, Егор Шпунтов.

Фристайл

14.00 - мужчины, акробатика, финал. Станислав Гладченко, Максим Густик, Павел Дик, Макар Митрофанов.

17 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

Конькобежный спорт

11.30 - женщины, 1000 м. Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.

Фигурное катание

13.00 - женщины, свободная программа. Виктория Сафонова.

18 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

Конькобежный спорт

11.30 - мужчины 1000 м. Игнат Головатюк.

Биатлон

12.00 - мужчины, масс-старт. Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

19 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

Конькобежный спорт

12.00 - женщины, масс-старт. Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.

Биатлон

12.00 - женщины, масс-старт. Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.

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