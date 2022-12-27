Расписание сеансов массового катания
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27 декабря 2022г. (вторник)
18:45-19:45 (новогоднее)
28 декабря 2022г. (среда)
21:00-21:45
29 декабря 2022г. (четверг)
18:00-18:45
19:15-20:15 (новогоднее)
20:45-21:30
30 декабря 2022г. (пятница)
18:45-19:30
20:00-20:45
21:15-22:00
31 декабря 2022г. (суббота)
13:00-13:45
14:15-15:00
15:30-16:15
1 января 2023г. (воскресенье)
16:00-16:45
17:15-18:00
19:00-20:00 (новогоднее)
Стоимость билета: 4.50 руб. (новогоднее: 7.00 руб.)
Прокат коньков: 3.85 руб.
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