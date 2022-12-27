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Расписание сеансов массового катания

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Расписание сеансов массового катания

27 декабря 2022г. (вторник)

18:45-19:45 (новогоднее)

28 декабря 2022г. (среда)

21:00-21:45

29 декабря 2022г. (четверг)

18:00-18:45

19:15-20:15 (новогоднее)

20:45-21:30

30 декабря 2022г. (пятница)

18:45-19:30

20:00-20:45

21:15-22:00

31 декабря 2022г. (суббота)

13:00-13:45

14:15-15:00

15:30-16:15

1 января 2023г. (воскресенье)

16:00-16:45

17:15-18:00

19:00-20:00 (новогоднее)

Стоимость билета: 4.50 руб. (новогоднее: 7.00 руб.)

Прокат коньков: 3.85 руб.

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