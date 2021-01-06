Расписание праздничных Рождественских богослужений в храмах Бобруйска

Никольский кафедральный собор (ул. Советская, 76)

6 января (воскресение) Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник.

6:30 — Ранняя Божественная литургия.

9:00 – Божественная литургия.

17:00 – Всенощное бдение.

23:00 – Рождественская Божественная литургия.

7 января (понедельник) Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

9:00 – Божественная литургия.

17:00 – Великая вечерня.

Георгиевский храм (ул. Карбышева, 4)

6 января (воскресение) Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник.

6:00 – Ранняя Божественная литургия.

9:00 – Божественная литургия.

17:00 – Всенощное бдение.

23:00 – Рождественская Божественная литургия.

7 января (понедельник) Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

9:00 – Божественная литургия.

17:00 – Великая вечерня.

Духовской храм (ул. Клубная, 27)

6 января (воскресение) Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник.

8:30 – Божественная литургия. Великая вечерня.

17:00 – Великое повечерие. Утреня и 1-й час.

23:30 – Рождественская Божественная литургия.

7 января (понедельник) Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

9:00 – Божественная литургия.

Иверский храм (ул.Оранжерейная, 22)

6 января (воскресение) Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник.

9:00 – Божественная литургия.

22:30 – Утреня.

00:00 – Рождественская Божественная литургия.

7 января (понедельник) Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

9:00 – Божественная литургия.

17:00 – Акафист Иисусу Сладчайшему.

Ильинский храм (ул. Сикорского, 38)

6 января (воскресение) Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник.

8:00 – Божественная литургия.

17:00 – Всенощное бдение.

23:00 – Рождественская Божественная литургия.

7 января (понедельник) Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

8:45 – Божественная литургия. Праздничный молебен.

Николо-Софийский храм (ул. Шмидта, 30)

6 января (воскресение) Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник.

9:00 – Божественная литургия.

17:00 – Всенощное бдение.

23:00 – Рождественская Божественная литургия.

7 января (понедельник) Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

9:00 – Божественная литургия.

12:00 – Великая вечерня.

Сретенский храм (ул. Ульяновская, 86/27)

6 января (воскресение) Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник.

8:30 – Божественная литургия.

17:00 – Всенощное бдение.

23:00 – Рождественская Божественная литургия.

7 января (понедельник) Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

9:30 – Божественная литургия.

Храм иконы Божией Матери «Целительница» (ул. Лынькова, 20)

6 января (воскресение) Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник.

8:30 – Божественная литургия.

17:00 – Всенощное бдение.

23:00 – Рождественская Божественная литургия.

7 января (понедельник) Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

9:30 – Молебен с Акафистом Рождеству Христову.

17:00 – Великая вечерня с Акафистом Рождеству Христову.

Елисаветинский храм (ул. Красноармейская, 65)

6 января (воскресение) Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник.

8:45 – Божественная литургия.

17:00 – Всенощное бдение.

23-00 – Рождественская Божественная литургия.