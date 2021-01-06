Расписание праздничных Рождественских богослужений в храмах Бобруйска
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Никольский кафедральный собор (ул. Советская, 76)
6 января (воскресение) Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник.
6:30 — Ранняя Божественная литургия.
9:00 – Божественная литургия.
17:00 – Всенощное бдение.
23:00 – Рождественская Божественная литургия.
7 января (понедельник) Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
9:00 – Божественная литургия.
17:00 – Великая вечерня.
Георгиевский храм (ул. Карбышева, 4)
6 января (воскресение) Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник.
6:00 – Ранняя Божественная литургия.
9:00 – Божественная литургия.
17:00 – Всенощное бдение.
23:00 – Рождественская Божественная литургия.
7 января (понедельник) Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
9:00 – Божественная литургия.
17:00 – Великая вечерня.
Духовской храм (ул. Клубная, 27)
6 января (воскресение) Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник.
8:30 – Божественная литургия. Великая вечерня.
17:00 – Великое повечерие. Утреня и 1-й час.
23:30 – Рождественская Божественная литургия.
7 января (понедельник) Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
9:00 – Божественная литургия.
Иверский храм (ул.Оранжерейная, 22)
6 января (воскресение) Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник.
9:00 – Божественная литургия.
22:30 – Утреня.
00:00 – Рождественская Божественная литургия.
7 января (понедельник) Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
9:00 – Божественная литургия.
17:00 – Акафист Иисусу Сладчайшему.
Ильинский храм (ул. Сикорского, 38)
6 января (воскресение) Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник.
8:00 – Божественная литургия.
17:00 – Всенощное бдение.
23:00 – Рождественская Божественная литургия.
7 января (понедельник) Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
8:45 – Божественная литургия. Праздничный молебен.
Николо-Софийский храм (ул. Шмидта, 30)
6 января (воскресение) Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник.
9:00 – Божественная литургия.
17:00 – Всенощное бдение.
23:00 – Рождественская Божественная литургия.
7 января (понедельник) Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
9:00 – Божественная литургия.
12:00 – Великая вечерня.
Сретенский храм (ул. Ульяновская, 86/27)
6 января (воскресение) Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник.
8:30 – Божественная литургия.
17:00 – Всенощное бдение.
23:00 – Рождественская Божественная литургия.
7 января (понедельник) Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
9:30 – Божественная литургия.
Храм иконы Божией Матери «Целительница» (ул. Лынькова, 20)
6 января (воскресение) Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник.
8:30 – Божественная литургия.
17:00 – Всенощное бдение.
23:00 – Рождественская Божественная литургия.
7 января (понедельник) Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
9:30 – Молебен с Акафистом Рождеству Христову.
17:00 – Великая вечерня с Акафистом Рождеству Христову.
Елисаветинский храм (ул. Красноармейская, 65)
6 января (воскресение) Навечерие Рождества Христова. Рождественский сочельник.
8:45 – Божественная литургия.
17:00 – Всенощное бдение.
23-00 – Рождественская Божественная литургия.