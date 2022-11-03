Раскрываемость преступлений в Бобруйске – 100%

С 2014 года количество выявляемых преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних возросло в разы. Об этом и многом другом рассказал подполковник милиции Вадим Боложко, начальник отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома.

– Как происходит выявление такого рода преступлений?

– Мы проводим определенный комплекс оперативно-разыскных мероприятий, документируем преступную деятельность, после чего передаем материалы в Следственный комитет для привлечения лица к уголовной ответственности. С целью выявления этих преступлений мы работаем и в учреждениях образования с детьми и подростками. Так устанавливаем возможное наличие совершенных в отношении них злодеяний.

– Какая ответственность за эти злодеяния предусмотрена?

– Серьезная уголовная ответственность. В среднем злоумышленники получают 10-12 лет лишения свободы.

– Что касается Интернета, как работаете в этом направлении?

– Это важный сегмент нашей работы. В Интернете находятся специализированные группы, где между собой общаются так называемые «потенциальные преступники». Туда же периодически попадают подростки. Чтобы избежать совершения преступлений в отношении них, родителям необходимо понимать, в каких группах состоят их дети, с кем они общаются, кто им присылает сообщения.

– Расскажите, как это происходит?

– Если говорить именно об общении через Интернет, то зачастую девочки и мальчики знакомятся с незнакомцем, у которого может быть в профиле написано, что он, условно говоря, Дима и ему 17 лет, а на самом деле это взрослый мужчина, которому 45. Если преступник узнает, например, хобби ребенка, он пытается продолжить общение через эту тему – скажем, предлагает вместе покататься на велосипедах. Если это компьютерные игры, значит, рассказывает о них. Всячески находит общие интересы и хочет показаться другом, а после этого, когда ребенок к нему расположен, обычно происходит встреча.

– Если смотреть по статистике, кто эти преступники?

– Большая часть выявленных нами преступлений совершается кем-то из числа знакомых ребенка. Это может быть отчим либо дядя, тетя, родители, парень, бывший парень, сестры... То есть лицо, имеющее связь с семьей. Зачастую такого рода пре­ступления совершаются путем длительных манипуляций в отношении ребенка, подготовки его.

– Большинство преступлений злоумышленники совершают в состоянии алкогольного опьянения?

– Да, в основном преступления совершаются под влиянием алкоголя. Но многое зависит и от возраста потерпевшего. Не всегда, когда совершается преступ­ление, злоумышленник и потерпевший одновременно пьяны. Преступники пытаются склонить подростка к употреблению алкоголя. За счет того, что ребенок в полной мере не воспринимает окружающую обстановку, и совершаются такие ужасные вещи.