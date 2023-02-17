Раскрыт простой способ сохранить зрение при длительной работе за компьютером

Интенсивная зрительная нагрузка при работе за компьютером отрицательно сказывается на зрении. Чтобы избежать негативных последствий для глаз, нужно придерживаться одной простой рекомендации. О ней в видео, опубликованном в TikTok, рассказал Евгений Павелко, врач, тренер, специалист по питанию и здоровому образу жизни.

По словам доктора, длительная работа за компьютером в первую очередь опасна тем, что приводит к пересыханию слизистых глаз.

– Когда вы сидите за компьютером и смотрите на достаточно яркий экран, моргать получается редко. От этого слизистая глаз пересыхает и глаза быстро устают. Но есть простой способ избежать последствий для зрения, – сообщил Евгений Павелко.

В частности, врач посоветовал регулярно выполнять одно упражнение.

– Каждые 20 минут работы необходимо делать перерыв на 20 секунд и смотреть на дальние объекты, находящиеся на расстоянии не менее шести метров. А чтобы не забывать это делать, можно воспользоваться таймером на компьютере, – посоветовал Евгений Павелко.

Кстати, ранее Михаил Коновалов, хирург-офтальмолог, профессор, в эфире программы "Жить здорово" рассказал о пользе субпродуктов для глаз. По словам доктора, они содержат много витамина В12, который препятствует снижению остроты зрения и развитию нескольких глазных заболеваний.

СБ