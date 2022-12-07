Раритетные авто 30-ых годов 20 века пытались вывезти﻿ из Беларуси в Литву без необходимых документов

Два раритетных автомобиля 1933 и 1939 года выпуска пытались вывезти в Литовскую Республику. Нарушение выявили гродненские таможенники.

Гражданин Беларуси и гражданка Литвы следовали через пункт пропуска «Каменный Лог» на легковых автомобилях «Газ А» и «Газ М1», зарегистрированных в Российской Федерации. Для прохождения таможенного контроля водители выбрали «зеленый коридор».

Внимание таможенников привлекли достаточно редкие модели авто. При проведении проверочных мероприятий установлено, что данные машины относятся к категории культурных ценностей и их перемещение осуществляется при условии таможенного декларирования и наличия заключения (разрешительного документа).

Общая стоимость незадекларированных раритетных транспортных средств составила порядка 79 тыс. рублей («Газ М1» – 46 тыс. рублей и «Газ A» – 33 тыс. рублей).

По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% стоимости незадекларированного товара.