Рапс в Беларуси убрали почти с 95% площадей

В Беларуси рапс убрали с 94,8% площадей. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По данным оперативной информации, на утро 6 сентября в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) в сельскохозяйственных организациях убраны с 2,137 млн га, что составляет 98,6% от плана. В Брестской области убрано 99% площадей (352,9 тыс. га), Витебской области - 97,5% (344,6 тыс. га), Гомельской - 99,4% (346,9 тыс. га), Гродненской - 98,4% (307,5 тыс. га), Минской - 98,7% (452,7 тыс. га), Могилевской - 98,5% (333,1 тыс. га).

Также в Беларуси убрали просо с 6,07 тыс. га, или 52,1% от запланированной площади, намолотили 15 тыс. т с урожайностью 24,7 ц/га. Гречиха убрана с 14,2 тыс. га (40,9%), намолочено 19 тыс. т при урожайности 13,4 ц/га.

В стране всеми категориями хозяйств намолочено 8,130 млн т зерна.

Рапс убрали с 339,8 тыс. га, что составляет 94,8% к уборочной площади, намолотили 869 тыс. т при средней урожайности 25,6 ц/га. Ярового рапса намолотили 64,7 тыс. т.

Объем закупок зерна для государственных нужд на 2022 год составляет 811,4 тыс. т.