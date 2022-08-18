В редакцию газеты обратилась бобруйчанка Татьяна Родионова. Ее волнует вопрос бесхозного объекта, который стоит во дворе на улице Энергетиков между домами №№46 и 44а позади магазина «Родны кут». «Раньше здесь были ателье и ремонт обуви. Сейчас это заброшенное здание, в котором разбиты стекла, около него валяются доски с гвоздями, облезла краска, оно буквально разваливается за десятилетия своего бесхозного бытия. Там и дети гуляют, и жители ходят. Мы не можем найти кого-то, чтобы здесь убрали. Постройка портит весь вид нашего района. Не знаем, к кому обратиться. Помогите, пожалуйста», – рассказала Татьяна Александровна.

Заброшенный объект действительно может представлять опасность для гуляющих там людей. Кроме того, пока на окнах не было железных решеток, он являлся излюбленным местом для асоциальных личностей. Это видно как минимум по разбросанным бутылкам из-под спиртных и слабоалкогольных напитков.

Мы направили обращение по этому вопросу в отдел землеустройства Бобруйского горисполкома. сейчас этим объектом занимаются. Пока никакой конкретики дать не могут, но будет рассматриваться вопрос по сносу постройки.

Виктор Чабан