Ранее судимый за убийство бобруйчанин до смерти избил знакомого

Завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве 43-летнего жителя Бобруйска.

Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович, по данным следствия, вечером 21 ноября потерпевший во дворе дома знакомого распивал с ним спиртное. Когда между ними возникла ссора, 33-летний хозяин дома стал избивать мужчину, нанося множественные удары по различным частям тела.

- От полученных телесных повреждений потерпевший потерял сознание. Обвиняемый погрузил мужчину на тачку и отвез домой. На вопрос супруги, почему ее муж избит, обвиняемый ничего не ответил и ушел домой. Женщина вызвала скорую помощь, после чего мужчину в тяжелом состоянии срочно госпитализировали. Через два дня, не приходя в сознание, он скончался в больнице, - рассказала Анастасия Лавринович.

На следующий день обвиняемого задержали. В ходе допроса он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

- Обвиняемый в период инкриминируемого ему деяния страдал зависимостью от алкоголя, - уточнила Анастасия Лавринович. - Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы по своему психическому состоянию в полной мере сознавал значение своих действий и мог руководить ими.

Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство. Его действия квалифицированы как убийство с особой жестокостью, совершенное лицом, ранее совершившим убийство. Он заключен под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.