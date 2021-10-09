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Районный субботник прошел в Первомайском районе Бобруйска

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Районный субботник прошел в Первомайском районе Бобруйска

В рамках районного субботника представители трудовых коллективов организаций Первомайского района, работники и учащиеся средне - специальных и профессионально - технических учреждений образования приняли участие в благоустройстве и наведении порядка на прилегающих и закреплённых территориях (тротуарных дорожек, проезжих частей), дворовых территорий жилых домов, лесопарковых зон.

Субботник – это не только уборка территории, но и общение, хорошее настроение, позитивные эмоции. Все участники  были полны задора и желания сделать  чистым  наш Первомайский район.

Солнечная  погода и свежий воздух подарили хорошее настроение, всем тем, кто своим трудом внес посильный вклад в создание красивого и чистого района! ­

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