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Общество

Радость встречи и счастье общения. В Бобруйске прошли праздничные мероприятия

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Радость встречи и счастье общения. В Бобруйске прошли праздничные мероприятия

«Радость встречи и счастье общения» под таким девизом прошли два мероприятия, организованные УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» для ветеранов ОАО «ФанДОК» и Бобруйского филиала ОАО Бабушкина крынка.

Ветераны ФанДОКа, среди которых были 5 орденоносцев встретились в своём музее истории, где бережно хранятся экспонаты, которые представляют живую связь поколений. Герои праздника, это люди, которые буквально сошлись с музейных фотографий.

В этот день было много воспоминаний и звучали слова благодарности в адрес администрации ФанДОКа за то, что не забывают ветеранов и развивают предприятие. Тёплые слова поздравления прозвучали от   заместителя генерального директора ОАО «ФанДОК» Овсяник Марины Валентиновны и председателя профсоюзного комитета ОАО «ФандДОК» Юшкевич Елены Николаевны.

Ветераны Бобруйского филиала ОАО Бабушкина крынка были приглашены на праздничный концерт в актовый зал предприятия, где их поздравил директор Козлов Сергей Михайлович.

Праздничное настроение дарили коллективы Центра: вокальные группы «Истоки» и Любава», солисты – Андрей Батюня, Анастасия Старикова, Алина Стрельченя, Ольга Башмакова, Лариса Дудко, Михаил Гаев, Игорь Шатило, солист заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного хора имени Балаханова и Александр Веремеев, сотрудник Бабушкиной крынки.

В теплой атмосфере прошли праздничные мероприятия. Заряд бодрости и позитива от исполнения номеров, получили все присутствующие и провожали артистов словами благодарности, добрыми улыбками и громкими аплодисментами.

 

Методист по работе с детьми УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» Ирина Соколовская.

 

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