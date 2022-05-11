Радио "Беларусь" 11 мая отметит 60 лет в международном эфире. Об этом сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"11 мая 1962 года для иностранных слушателей впервые прозвучали позывные радио "Беларусь" на белорусском языке. Сегодня международная радиостанция Белтелерадиокомпании - это круглосуточное спутниковое и онлайн-вещание, трансляция в FM-диапазоне на 9 языках для аудитории по всему миру, - рассказали в пресс-службе. - Белорусский, русский, китайский, арабский, английский, немецкий, французский, испанский и польский - широкая языковая палитра вещания радио "Беларусь" позволила ему стать уникальным отечественным радио, работающим на внешнем информационном контуре для слушателей из разных стран. Политические, экономические, социальные, культурные и спортивные проекты станции оперативно и достоверно рассказывают обо всех сторонах жизни Беларуси, а музыкальное наполнение эфира знакомит аудиторию с лучшими образцами народной, классической и современной белорусской музыки. Помимо этого, журналисты радио "Беларусь" участвуют в подготовке новостей на английском языке для спутникового телеканала "Беларусь 24".

Как отметил главный директор радио "Беларусь" Валерий Радуцкий, приоритетные задачи международного вещания заключаются в создании позитивного образа Беларуси в глазах мировой общественности и разрушении ложных стереотипов, формируемых внешнеполитическими оппонентами страны, а также в разъяснении основных аспектов внутренней и внешней политики государства, формировании благоприятной информационной среды для реализации национальных интересов Беларуси на международной арене.

Круглосуточное вещание радиостанции осуществляется на официальном сайте www.radiobelarus.by, через спутник и в FM-диапазоне. Также развивается собственный YouTube-канал, активно обновляются страницы в социальных сетях Facebook и Instagram. Планируется дальнейшее наращивание присутствия на интерактивных платформах, таких как Twitter, WeChat (китайскоязычный сегмент интернета).

Радиостанцией "Беларусь" налажен обмен новостями по актуальным вопросам белорусско-китайского сотрудничества с Китайским национальным информационным агентством "Синьхуа" и Китайской новостной службой China News Service. Совместно с Институтом журналистики и коммуникации Лоянского педагогического университета (провинция Хэнань, КНР) проводится подготовка молодых специалистов в сфере международной журналистики и коммуникации.

К своему 60-летнему юбилею радио "Беларусь" организует большой круглый стол "Информационная безопасность Беларуси в международном медиапространстве". Гостями студии станут эксперты в области СМИ, дипломаты, политологи и общественные деятели, а также известные журналисты Белорусского радио.