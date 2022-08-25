Осенне-летний сезон – пора массовых сельскохозяйственных и строительных работ, которые часто проходят вблизи или под воздушными линиями электропередач (ЛЭП). Как известно, территории охранных зон ЛЭП не изымаются из сельскохозяйственного оборота или иного использования. Не ограничивается и доступ граждан на эти территории. Несоблюдение правил работы в охранных зонах линий электропередач может привести к несчастным случаям.

9 августа произошёл несчастный случай, связанный с проведением погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи. Со слов очевидцев водитель автомобиля осуществлял выгрузку шрота рапса на территории склада, а сам вышел из кабины автомобиля для контроля разгрузки. После полной разгрузки кузова автомобиль начал самопроизвольное движение с поднятым кузовом и правым углом кузова коснулся проводов воздушной линии 10 кВ. в результате чего водитель попал под действие напряжения. Пострадавший доставлен в отделения реанимации с ожогами 45% кожного покрова

1 и 2 степени.

Госэнергогазнадзор предупреждает:

- запрещается применение высокогабаритных строительных машин и механизмов в охранной зоне ЛЭП без согласования с владельцем электрических сетей и наряда-допуска;

- запрещается работа стогометателя и других высокогабаритных сельхозмашин под проводами воздушной линии; транспортировка стогов сена, соломы и других подобных грузов, остановка машин и механизмов в охранной зоне воздушной линии.

- запрещается находиться обслуживающему персоналу на автомашине, тракторе, комбайне вне кабины или защитного козырька; выполнять ремонтно-профилактические работы на машине, работать при приближении или во время грозы.

Госэнергогазнадзор советует: при повреждении воздушных линий, обрыве проводов срочно сообщите дежурному персоналу электрических сетей административного района.

Требуйте от должностных лиц правильной организации работ в охранных зонах линий электропередач.