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Профилактика

Работы в охранных зонах линий электропередач

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Работы в охранных зонах линий электропередач

Осенне-летний сезон – пора массовых сельскохозяйственных и строительных  работ, которые часто проходят вблизи или под  воздушными  линиями  электропередач (ЛЭП). Как  известно,  территории   охранных  зон ЛЭП  не  изымаются  из    сельскохозяйственного  оборота  или  иного  использования.  Не  ограничивается  и  доступ  граждан  на  эти  территории. Несоблюдение  правил  работы  в  охранных  зонах  линий  электропередач  может  привести  к  несчастным  случаям.

9 августа произошёл несчастный случай, связанный с проведением погрузочно-разгрузочных  работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи. Со слов очевидцев водитель автомобиля осуществлял выгрузку шрота рапса на территории склада, а сам вышел из кабины автомобиля для контроля разгрузки. После полной разгрузки кузова автомобиль начал самопроизвольное движение с поднятым кузовом и правым углом кузова коснулся проводов воздушной линии 10 кВ. в результате чего водитель попал под действие напряжения. Пострадавший доставлен в отделения реанимации с ожогами 45% кожного покрова

1 и 2 степени.

Госэнергогазнадзор предупреждает:

- запрещается применение  высокогабаритных строительных машин  и  механизмов  в  охранной  зоне ЛЭП  без  согласования  с  владельцем электрических  сетей и  наряда-допуска;

- запрещается работа  стогометателя и других высокогабаритных сельхозмашин  под  проводами  воздушной  линии;  транспортировка  стогов  сена,  соломы  и  других  подобных  грузов,  остановка  машин  и  механизмов  в  охранной  зоне  воздушной  линии.

- запрещается находиться  обслуживающему  персоналу  на  автомашине, тракторе, комбайне  вне  кабины  или  защитного  козырька;  выполнять  ремонтно-профилактические  работы  на  машине,  работать  при  приближении  или  во  время  грозы.

Госэнергогазнадзор  советует: при повреждении воздушных линий, обрыве проводов срочно сообщите дежурному персоналу электрических сетей административного района.

Требуйте от должностных лиц правильной  организации работ в охранных зонах линий электропередач.

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