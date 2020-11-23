Работы учащихся на фотоконкурс «Один день из жизни волонтера» принимаются до 6 декабря

Республиканский волонтерский центр объявляет о проведении фотоконкурса «Один день из жизни волонтера». Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования.

Конкурс направлен на развитие, популяризацию и повышение престижа волонтерства в Беларуси и проводится в преддверии Международного дня волонтера, который отмечается 5 декабря.

«Присоединиться к фотоконкурсу могут учащиеся учреждений образования Беларуси. Для этого нужно отправить фото с волонтерских мероприятий, в которых непосредственно участвовал конкурсант. Фотоработы принимаются на почту volcenterby@gmail.com с пометкой «Фотоконкурс» до 6 декабря. В сопроводительном письме следует указать фамилию, имя, отчество автора, учреждение образования, контактный телефон, а также название снимка, дату и место», - отметили в ведомстве.

Победитель фотоконкурса будет определен 9 декабря. Он получит сертификат и сувенир.