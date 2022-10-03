Работы по благоустройству продолжаются. В Бобруйске сносят здание с помощью контролируемого взрыва (видео)

Сегодня, 3 октября, на улице Новошоссейной начались работы по сносу здания взрывным способом. Первый взрыв прогремел в 12.38.

На месте находились работники взрывотехнической службы, медики, сотрудники милиции, ГАИ, МЧС, «Бобруйскгаза».

Из-за высоты здания и аварийного состояния демонтаж конструкций другим способом не представлялся возможным.

3 и 4 октября с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 17.00 по адресу улица Новошоссейная, 25 производится снос здания методом подрыва.

Работы проводятся в рамках системной работы по наведению порядка в городе. Мы призываем граждан не волноваться. Также во избежание повреждения остекления в близлежащих домах просим жителей открыть окна в указанное время.