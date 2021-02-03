Работы на Международный творческий интернет-конкурс, посвященный Достоевскому, Некрасову и Булгакову, принимаются до 3 мая

Принять участие в международном творческом интернет-конкурсе «Знатоки человеческих душ», посвященному Достоевскому, Некрасову и Булгакову - писателям-юбилярам 2021 года, приглашают жителей области. Конкурс проводится в двух номинациях: «Лучшая иллюстрация» (к любому произведению одного из трех авторов) и «Лучший буктрейлер» (к любому произведению одного из трех авторов).

- Принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте от 12 лет, - рассказали в могилевской детской библиотеке им.Пушкина. - Конкурсные работы принимаются с 1 февраля по 3 мая включительно по электронной почте shuvalova82@yandex.ru (в теме письма нужно указать «Знатоки человеческих душ») и будут выкладываться в сообществе библиотек-организаторов.

Результаты конкурса будут опубликованы на сайтах библиотек-организаторов 19 мая.

Положение о конкурсе “Знатоки человеческих душ”

Заявка на конкурс 2021