Работу с обращениями граждан обсудили на заседании Бобруйского горисполкома

В 2022 году в Бобруйский горисполком поступило 2322 обращения от граждан и 117 от юридических лиц (это меньше чем в 2021 году). Но увеличилось количество обращений от бобруйчан в вышестоящие государственные органы – Администрацию Президента Республики Беларусь и Могилевский облисполком, откуда 310 обращений были направлены на рассмотрение в горисполком. Об этом сообщила на заседании исполкома начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Наталья Ломако. Количество коллективных обращений осталось на прежнем уровне – 135, а подписанных 30 и более гражданами увеличилось (чаще всего вопросы касались устранения строительных недостатков в новых домах и жалобы на низкое качество выполнения работ при капитальном ремонте).

Основными темами в обращениях остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства (50,1 процента), архитектуры и строительства (13,1 процента), жилищного фонда (7,1 процента), торговли и потребительского рынка (5 процентов). Обращались по вопросам землеустройства и землепользования, труда и занятости населения, транспорта, социального и пенсионного обеспечения, образования и науки, здравоохранения. От юридических лиц наиболее часто поступали обращения от товариществ собственников и жилищно-строительных кооперативов, индивидуальных предпринимателей.

На личных приемах руководством горисполкома за прошлый год принято 277 заявителей, из которых 122 человека выслушал председатель горисполкома. Во время субботних прямых телефонных линий поступило 563 обращения (по сравнению с 2021 годом количество снизилось). Здесь самые актуальные также вопросы ЖКХ, архитектуры и строительства. Непосредственно предприятиями ЖКХ проведена 291 прямая телефонная линия, куда поступило более 550 звонков от бобруйчан.

– Причинами для обращений в горисполком служат ненадлежащее реагирование на выполнение заявок, несвоевременное и некачественное выполнение ремонтно-строительных работ. Не изжита практика обыкновенного игнорирования обращений потребителей жилищно-коммунальных услуг, формальный подход, недобросовестное отношение к исполнению должностных обязанностей, – отметила Наталья Ломако. – По большинству вопросов заявители неоднократно обращались в ЖЭУ, диспетчерскую службу «Контакт-центр 115». Отсутствие адекватных мер по разрешению проблем людей послужило причиной их обращения в Бобруйский горисполком и в вышестоящие органы.

Маргарита Бушуева

Фото Александра Анташкевича