Работники железнодорожного транспорта отмечают профессиональный праздник

«Свой» кассир
Как чудесно, когда человек с радостью, удовольствием и улыбкой ходит изо дня в день в место, ставшее за годы родным, и к людям, которые уже близкие и добрые друзья, почти члены семьи. Таким любимым рабочим местом за 16 лет стал железнодорожный вокзал Бобруйск для билетного кассира Татьяны Каледич. Правда, судьба, как железная дорога, сделала несколько петель, прежде чем привести к «родному дому».
Мама Татьяны Яковлевны работала на нашем градообразующем предприятии уборщицей и наблюдала за тем, как трудятся девочки в центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ). И так ей эта работа нравилась, что дочку она в другой профессии просто не представляла. Послушная девочка не позволила себе спорить с родителем и поступила в училище, после окончания которого приобрела специальность химика-лаборанта. Первым местом работы стала ЦЗЛ РТИ. Но после года взаимодействия с химикатами началась аллергия. Следующие семь лет лаборант трудилась на комбинате железобетонных изделий. Затем были пивзавод и специальность купажиста. Но, как признается Татьяна Каледич, всегда манила железная дорога, нравились поезда.
И вот 16 лет назад мечту получилось осуществить. И ничего, что сначала пришлось следить за чистотой. Когда освободилось место, Татьяна Яковлевна начала учиться и работать. На вокзале Березина стать кассиром пригородных поездов помогла билетный кассир Галина Порозова, которая щедро делилась знаниями и умениями. Через три года, когда Каледич перевели на ж/д вокзал Бобруйск, продаже билетов через систему «Экспресс» учила уже дочь Галины Сергеевны.
Кроме того, что Татьяне Яковлевне нравится сама работа, она считает беларускую чыгунку гарантом стабильности, а значит, уверенности. Отмечает, что даже в военные годы, когда многое было разрушено или останавливалось, железная дорога продолжала функционировать. А сейчас хороший поток пассажиров, следовательно, постоянная, без перебоев работа. Более того, есть любители прокатиться по стальной аорте, которые знают билетных кассиров и становятся в очередь к «своим», интересуются, как у них дела, волнуются, если видят озабоченные лица без улыбок, спрашивают, не случилось ли чего.
Татьяна Каледич с уверенностью говорит, что хороших и внимательных пассажиров намного больше. Но, к сожалению, встречаются и другие. Понятно, что у кого-то день не задался с самого утра (а то и с вечера накануне). Ясно, что может быть не очень хорошее самочувствие. Возможно, замучила бессонница и из-за недосыпа скверное настроение. Вполне вероятно, что есть проблемы или неприятности в семье либо на работе. Да, все это для каждого важно. Однако и кассиры – точно такие же люди, у которых может быть абсолютно любой из вышеперечисленных факторов. Поэтому Татьяна Яковлевна призывает пассажиров относиться внимательнее к окружающим, оставлять эмоции на крыльце перед тяжелыми вокзальными дверями, отпускать заведенную пружину эмоциональности, чтобы она не взорвала собственную нервную систему и не зацепила при этом тех, кто в данный момент находится рядом.
А еще всем нам следует помнить, что кассиры сделают для пассажиров все возможное, чтобы еще не начавшее движение по рельсам ничем не было омрачено: обязательно выберут и подскажут самый удачный из возможных вариантов, сориентируют по времени и срокам, ответят на все интересующие вопросы… Тем более что обилечивают пассажиров опытные специалисты, грамотные, ответственные, любящие свою работу и людей, доброжелательные и коммуникабельные. Недаром же многие из них часто побеждают в различных конкурсах профессионального мастерства. А возглавляет «билетную» службу прекрасный человек и опытнейший работник Наталья Валентиновна Пасько. И в преддверии Дня железнодорожника девочкам-коллегам
и всем, кого судьба связала с рельсами и шпалами, Татьяна Каледич желает хорошей, тихой, спокойной работы без неожиданностей и неприятностей, чтобы все было отлично и дома, и на работе.
Приглашает в добрый путь
Как вы, дорогие читатели, догадались из заголовка, речь пойдет о человеке, которого мало кто из пассажиров видел, но голос которого очень хорошо знаком тем, кто любому другому виду транспорта предпочитает железную дорогу, делающую приятными и запоминающимися любые поездки и путешествия. Итак, знакомьтесь: диктор железнодорожного вокзала Бобруйск Валентина Голик.
Валентина Евгеньевна с жизненной дорогой определилась без колебаний. С детства мечтала быть как-то причастной к стальным магистралям, соединяющим не только все уголки родной страны, но и республику с зарубежьем, потому и специальность решила приобрести соответствующую. Поступила в Гомельский техникум железнодорожного транспорта, окончила который с дипломом техника-товароведа. По распределению уехала работать в Пензу. И хотя по масштабам наш город на Березине уступает этому российскому областному центру больше чем в три раза, девушка предпочла ему уютный Бобруйск и через три года вернулась на малую родину. Именно дома она встретила свою вторую половинку и стала матерью.
В 1998-м устроилась на железнодорожный вокзал Березина дежурным по выдаче справок. Кто знает, возможно, работала бы им и по сей день, но шесть лет назад эту должность по всей стране упразднили. Разумеется, ответственных, грамотных и толковых работников сокращать не стали, а перевели в другое направление – объявлять о прибытии и отправлении составов, информировать о мерах предосторожности и правилах безопасности в пути и на вокзальных платформах. Так что теперь Валентину Голик – а точнее будет сказать, ее голос – можно назвать известной. А еще счастливой, ведь стольким людям она приносит радость. К примеру, объявляет о прибытии поезда, на котором приезжают чей-то возлюбленный, или чьи-то родственники либо друзья, с которыми была длительная разлука, или чей-то вернувшийся после прохождения срочной военной службы сын… Либо, наоборот, сообщает об отправлении поезда, на котором кто-то спешит на встречу с любовью всей жизни, или семья едет в далекое путешествие, планировавшееся несколько лет, или кто-то направляется в гости к другу(подруге), живущему вдалеке, с которым по этой причине видеться часто нет возможности… Да мало ли у каждого из нас хороших поводов для поездок по железной дороге! И благодаря ее работникам, в том числе и дикторов, мы получаем в пути больше положительных эмоций. А все потому, что это профессионалы, влюбленные в свое дело и любящие людей.
Кстати сказать, многие частенько заглядывают в кабинет-дикторскую с различными просьбами: то узнать, как куда-то доехать, то выяснить, какие документы необходимы для выезда за границу, то спросить, к кому обратиться по поводу забытых вещей… «Мы рады всем! – говорит Валентина Евгеньевна. – Каждого встречаем с улыбкой. Всякому обязательно окажем помощь. Или направим в ту службу, которая занимается тем вопросом, с каким обратился человек. А все потому, что бережем наших пассажиров и хотим, чтобы они больше пользовались услугами железной дороги».
Диктор признается: она очень рада тому, что исполнилась детская мечта. И если бы повторить все с начала, снова выбрала бы именно эту профессию. А еще с огромной теплотой говорит о коллегах из дружного и сплоченного коллектива, в котором всегда поддержат и в непростую минуту подставят дружеское плечо. И в преддверии профессионального праздника Валентина Голик желает всем, для кого стальная колея стала делом жизни, здоровья, удачи, отличного настроения, успехов всегда и во всем, осуществления желаний. Железной дороге – процветания и больше пассажиров. Очень надеется диктор, что работы у нее станет больше: все хотят и ждут, что получится вернуть то межгосударственное сообщение, что было раньше. А еще Валентина Евгеньевна верит, что молодежь со временем поймет и станет активнее идти работать на беларускую чыгунку.
Ольга Хотько