Работники железнодорожного транспорта отмечают профессиональный праздник

«Свой» кассир

Как чудесно, когда человек с радос­тью, удовольствием и улыбкой ходит изо дня в день в место, ставшее за годы родным, и к людям, которые уже близкие и добрые друзья, почти члены семьи. Таким любимым рабочим местом за 16 лет стал железнодорожный вокзал Бобруйск для билетного кассира Татьяны Каледич. Правда, судьба, как железная дорога, сделала несколько петель, преж­де чем привести к «родному дому».

Мама Татьяны Яковлевны работала на нашем градообразующем предприятии уборщицей и наблюдала за тем, как трудятся девочки в центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ). И так ей эта работа нравилась, что дочку она в другой профессии просто не представляла. Послушная девочка не позволила себе спорить с родителем и поступила в училище, после окончания которого приобрела специальность химика-лаборанта. Первым местом работы стала ЦЗЛ РТИ. Но пос­ле года взаимодействия с химикатами началась аллергия. Следующие семь лет лаборант трудилась на комбинате железобетонных изделий. Затем были пивзавод и специальность купажиста. Но, как признается Татьяна Каледич, всегда манила железная дорога, нравились поезда.

И вот 16 лет назад мечту получилось осуществить. И ничего, что сначала пришлось следить за чистотой. Когда освободилось место, Татьяна Яковлевна начала учиться и работать. На вокзале Березина стать кассиром пригородных поездов помогла билетный кассир Галина Порозова, которая щедро делилась знаниями и умениями. Через три года, когда Каледич перевели на ж/д вокзал Бобруйск, продаже билетов через систему «Экспресс» учила уже дочь Галины Сергеевны.

Кроме того, что Татьяне Яковлевне нравится сама работа, она считает беларускую чыгунку гарантом стабильности, а значит, уверенности. Отмечает, что даже в военные годы, когда многое было разрушено или останавливалось, железная дорога продолжала функционировать. А сейчас хороший поток пассажиров, следовательно, постоянная, без перебоев работа. Более того, есть любители прокатиться по стальной аорте, которые знают билетных кассиров и становятся в очередь к «своим», интересуются, как у них дела, волнуются, если видят озабоченные лица без улыбок, спрашивают, не случилось ли чего.

Татьяна Каледич с уверенностью говорит, что хороших и внимательных пассажиров намного больше. Но, к сожалению, встречаются и другие. Понятно, что у ­кого-то день не задался с самого утра (а то и с вечера накануне). Ясно, что может быть не очень хорошее самочувствие. Возможно, замучила бессонница и из-за недосыпа скверное настроение. Вполне вероятно, что есть проблемы или неприятности в семье либо на работе. Да, все это для каждого важно. Однако и кассиры – точно такие же люди, у которых может быть абсолютно любой из вышеперечисленных факторов. Поэтому Татьяна Яковлевна призывает пассажиров относиться внимательнее к окружающим, оставлять эмоции на крыльце перед тяжелыми вокзальными дверями, отпускать заведенную пружину эмоциональности, чтобы она не взорвала собственную нервную систему и не зацепила при этом тех, кто в данный момент находится рядом.

А еще всем нам следует помнить, что кассиры сделают для пассажиров все возможное, чтобы еще не начавшее движение по рельсам ничем не было омрачено: обязательно выберут и подскажут самый удачный из возможных вариантов, сориентируют по времени и срокам, ответят на все интересующие вопросы… Тем более что обилечивают пассажиров опытные специалисты, грамотные, ответственные, любящие свою работу и людей, доброжелательные и коммуникабельные. Недаром же многие из них часто побеждают в различных конкурсах профессионального мастерства. А возглавляет «билетную» службу прекрасный человек и опытнейший работник Наталья Валентиновна Пасько. И в преддверии Дня железнодорожника девочкам-коллегам

и всем, кого судьба связала с рельсами и шпалами, Татьяна Каледич желает хорошей, тихой, спокойной работы без не­ожиданностей и неприятностей, чтобы все было отлично и дома, и на работе.

Приглашает в добрый путь

Как вы, дорогие читатели, догадались из заголовка, речь пойдет о человеке, которого мало кто из пассажиров видел, но голос которого очень хорошо знаком тем, кто любому другому виду транспорта предпочитает железную дорогу, делающую приятными и запоминающимися любые поездки и путешествия. Итак, знакомьтесь: диктор железнодорожного вокзала Бобруйск Валентина Голик.

Валентина Евгеньевна с жизненной дорогой определилась без колебаний. С детства мечтала быть как-то причастной к стальным магистралям, соединяющим не только все уголки родной страны, но и республику с зарубежьем, потому и специальность решила приобрести соответствующую. Поступила в Гомельский техникум железнодорожного транспорта, окончила который с дипломом техника-товароведа. По распределению уехала работать в Пензу. И хотя по масштабам наш город на Березине уступает этому российскому областному центру больше чем в три раза, девушка предпочла ему уютный Бобруйск и через три года вернулась на малую родину. Именно дома она встретила свою вторую половинку и стала матерью.

В 1998-м устроилась на железнодорожный вокзал Березина дежурным по выдаче справок. Кто знает, возможно, работала бы им и по сей день, но шесть лет назад эту должность по всей стране упразднили. Разумеется, ответственных, грамотных и толковых работников сокращать не стали, а перевели в другое направление – объявлять о прибытии и отправлении составов, информировать о мерах предосторожности и правилах безопасности в пути и на вокзальных платформах. Так что теперь Валентину Голик – а точнее будет сказать, ее голос – можно назвать известной. А еще счастливой, ведь стольким людям она приносит радость. К примеру, объявляет о прибытии поезда, на котором приезжают чей-то возлюбленный, или чьи-то родственники либо друзья, с которыми была длительная разлука, или чей-то вернувшийся после прохождения срочной военной службы сын… Либо, наоборот, сообщает об отправлении поезда, на котором кто-то спешит на встречу с любовью всей жизни, или семья едет в далекое путешествие, планировавшееся несколько лет, или кто-то направляется в гости к другу(подруге), живущему вдалеке, с которым по этой причине видеться часто нет возможности… Да мало ли у каждого из нас хороших поводов для поездок по железной дороге! И благодаря ее работникам, в том числе и дикторов, мы получаем в пути больше положительных эмоций. А все потому, что это профессионалы, влюбленные в свое дело и любящие людей.

Кстати сказать, многие частенько заглядывают в кабинет-дикторскую с различными просьбами: то узнать, как куда-то доехать, то выяснить, какие документы необходимы для выезда за границу, то спросить, к кому обратиться по поводу забытых вещей… «Мы рады всем! – говорит Валентина Евгеньевна. – Каждого встречаем с улыбкой. Всякому обязательно окажем помощь. Или направим в ту службу, которая занимается тем вопросом, с каким обратился человек. А все потому, что бережем наших пассажиров и хотим, чтобы они больше пользовались услугами железной дороги».

Диктор признается: она очень рада тому, что исполнилась детская мечта. И если бы повторить все с начала, снова выбрала бы именно эту профессию. А еще с огромной теплотой говорит о коллегах из дружного и сплоченного коллектива, в котором всегда поддержат и в непростую минуту подставят дружеское плечо. И в преддверии профессионального праздника Валентина Голик желает всем, для кого стальная колея стала делом жизни, здоровья, удачи, отличного настроения, успехов всегда и во всем, осуществления желаний. Железной дороге – процветания и больше пассажиров. Очень надеется диктор, что работы у нее станет больше: все хотят и ждут, что получится вернуть то межгосударственное сообщение, что было раньше. А еще Валентина Евгеньевна верит, что молодежь со временем поймет и станет активнее идти работать на беларускую чыгунку.

Ольга Хотько