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Работники Tesla пожаловались на нехватку мебели в офисах

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Работники Tesla пожаловались на нехватку мебели в офисах

Сотрудники американской компании Tesla миллиардера Илона Маска работают без необходимой мебели и электронного оборудования. При этом Маск требует, чтобы персонал находился в офисе не менее 40 часов в неделю.  Это следует из жалоб сотрудников, передает РИА Новости.

По данным телеканала CNBC, в компании сейчас нет всего необходимого для работы людей:

– В Tesla нет помещений и ресурсов, чтобы вместить всех офисных работников, не хватает кресел, рабочих столов, парковочных мест и других ресурсов. Не хватает даже простых вещей, таких как переходники для компьютеров и зарядные кабели, – сказано в публикации.

Работники компании пояснили, что, несмотря на отсутствие необходимого оборудования и мебели, руководство Tesla регулярно контролирует присутствие офисных работников на своих местах и готовит отчеты со списками отсутствующих для Маска.

Персонал жалуется, что в связи с тяжелыми условиями работы у них падает "моральный дух".

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