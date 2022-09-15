Работники Tesla пожаловались на нехватку мебели в офисах

Сотрудники американской компании Tesla миллиардера Илона Маска работают без необходимой мебели и электронного оборудования. При этом Маск требует, чтобы персонал находился в офисе не менее 40 часов в неделю. Это следует из жалоб сотрудников, передает РИА Новости.



По данным телеканала CNBC, в компании сейчас нет всего необходимого для работы людей:

– В Tesla нет помещений и ресурсов, чтобы вместить всех офисных работников, не хватает кресел, рабочих столов, парковочных мест и других ресурсов. Не хватает даже простых вещей, таких как переходники для компьютеров и зарядные кабели, – сказано в публикации.

Работники компании пояснили, что, несмотря на отсутствие необходимого оборудования и мебели, руководство Tesla регулярно контролирует присутствие офисных работников на своих местах и готовит отчеты со списками отсутствующих для Маска.

Персонал жалуется, что в связи с тяжелыми условиями работы у них падает "моральный дух".