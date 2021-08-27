Работники сельхозпредприятия в Осиповичском районе похитили 420 кг комбикорма

Хищение с молочно-товарной фермы выявили сотрудники осиповичской милиции.

В поле зрения правоохранителей попал 53-летний житель Осиповичского района, во дворе дома которого было обнаружено четырнадцать 30-килограммовых мешков комбикорма.

Установлено, что на протяжении июля и августа мужчина с помощью двух животноводов фермы, 55-летней женщины и 58-летнего мужчины, похищал комбикорм и посредством гужевого транспорта вывозил с территории сельхозорганизации.

Таким способом, они совершили хищение 420 кг комбикорма, причинив ущерб предприятию на сумму 660 рублей.

Комбикорм изъят и передан в хозяйство. В настоящее время по факту хищения проводится проверка, по результатам которой следователями будет дана правовая оценка.