Работники предприятия в Кировском районе пытались скрыть падеж телят

В Кировском районе работники предприятия пытались скрыть падеж телят и попали под следствие. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Прокуратура Кировского района поддержала гособвинение по уголовному делу о служебном подлоге в отношении шести работников сельхозпредприятия. Выездное судебное заседание состоялось в актовом зале указанного предприятия в присутствии представителей зоотехнической и ветеринарных служб, районной ветстанции, управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома.

Установлено, что главный ветврач и главный зоотехник в течение 2021 года систематически давали заведомо незаконные указания по внесению недостоверной информации в акты о выбытии животных и отчеты о движении скота. Мотив - скрыть падеж 51 головы молодняка крупного рогатого скота.

По их указаниям бригадиры четырех молочно-товарных ферм внесли не соответствовавшие действительности сведения о количестве реально павших животных в официальные документы. После фиктивно выписали продукцию для реализации работникам предприятия и посторонним лицам. Противоправные действия повлекли сокрытие падежа молодняка.

С учетом представленных доказательств суд постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.427 Уголовного кодекса главным ветврачу и зоотехнику назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1,5 года с удержанием из заработка 20% в доход государства, четырем бригадирам МТФ - исправительные работы на срок 1 год с удержанием из заработка 15% в доход государства. Приговор вступил в законную силу.