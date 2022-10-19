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Работники Минкультуры во главе с министром проведут прямые телефонные линии в Могилевской области

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Работники Минкультуры во главе с министром проведут прямые телефонные линии в Могилевской области

Рабочая группа Министерства культуры во главе с министром культуры Анатолием Маркевичем 20 октября посетит Могилевскую область, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

На базе учреждений культуры в Кировске, Могилеве, Белыничах, Бобруйске, Быхове, Глуске, Горках, Климовичах, Краснополье, Круглом, Мстиславле, Осиповичах, Славгороде, Шклове, Черикове, Бобруйском и Могилевском районах члены рабочей группы проведут единый день информирования.

В этот же день центральным аппаратом Министерства культуры будут проведены выездные прямые телефонные линии и приемы граждан, изучена эффективность работы региональных учреждений культуры. С информацией о времени, месте проведения прямых телефонных линий и приема граждан можно ознакомиться на сайтах горрайисполкомов.

В состав рабочей группы входят министр культуры Анатолий Маркевич, заместители министра, начальники отделов и управлений Министерства культуры.

Министр культуры Анатолий Маркевич проведет выездную прямую телефонную линию и личный прием граждан в Кировском райисполкоме с 12.00 до 13.30. Высказать предложения и задать вопросы можно будет по телефону 8 (02237) 79-1-01. Предварительно записаться на личный прием можно с 8.00 до 17.00 по телефону 8 (02237) 79-1-61.

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