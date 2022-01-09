Работники МЧС спасли мужчину на пожаре в Бобруйске

8 января в 23.19 спасателям поступило сообщение о пожаре квартиры в Бобруйске по ул. Пушкина.

8 января в 23-19 спасателям поступило сообщение о пожаре квартиры по улице Пушкина.

По прибытии к месту вызова из окна квартиры на первом этаже шел дым. Хозяин с женой находился на улице, со слов соседей, в квартире мог находиться человек.

Хозяин К., 1979 года рождения, не работает, проживает с женой и дядей.

Работники МЧС – старший пожарный ПАСЧ-1 Бобруйского ГОЧС Евгений Можаровский, пожарные Максим Василик и Николай Жук - в горящей комнате, обнаружили и вынесли через окно на свежий воздух дядю хозяина квартиры Л. 1963 года рождения. Мужчина госпитализирован с ожогами 30 % тела, состояние тяжелое.

В результате пожара повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Эвакуация не проводилась. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.