Работники МЧС спасли мужчину из канализационного колодца

7 ноября в 18.13 в ЦОУ Осиповичского РОЧС позвонила женщина и сообщила, что ее брат упал в канализационный колодец.

По прибытии к месту вызова в канализационном колодце

диаметром 1,2 м и глубиной 4 м находилось двое мужчин: пострадавший и мужчина, удерживающий его на поверхности воды. Колодец находится на территории частного домовладения. Гражданин С. проводил откачку сточных вод из колодца, нагнулся для того, чтобы достать насос из колодца, потерял равновесие и упал. Находившийся в гостях гражданин А. увидел это и спустился в колодец, чтобы извлечь упавшего, но самостоятельно не смог извлечь его, поэтому остался в колодце и удерживал пострадавшего на поверхности воды.

Работники МЧС - начальник караула ПАСЧ-1 Осиповичского РОЧС Павел Альховик, командир отделения Сергей Иотко, старший пожарный Олег Савин, пожарный Сергей Фомин - при помощи пояса спасателя и веревки извлекли пострадавшего на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавший С., 1981 г.р., бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в УЗ «Осиповичская центральная районная больница». Второй мужчина не пострадал, из колодца выбрался самостоятельно.