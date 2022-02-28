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Происшествия

Работники МЧС спасли мужчину и женщину на пожаре в Могилеве

mchs.gov.by 21 0

Работники МЧС спасли мужчину и женщину на пожаре в Могилеве
26 февраля в 20-06 спасателям поступило сообщение о пожаре квартиры в Могилеве по бульвару Ленина.

По прибытии к месту вызова происходило горение в квартире на первом этаже, создалось плотное задымление. Хозяйка Ш., 1953 г.р., проживает с братом 1962 г.р.
Поиск пострадавших был затруднен высокой температурой и плотным задымлением. Бригадой скорой медицинской помощи спасенные были осмотрены, в госпитализации не нуждались.
В результате пожара повреждено имущество в комнате. Пострадавших нет. Эвакуация жильцов подъезда не проводилась. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

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