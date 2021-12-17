Работники МЧС спасли лошадь

16 декабря в 12-50 спасателям поступило сообщение о необходимости в оказании помощи по извлечению лошади из прицепа автомобиля вблизи деревни Селец Могилевского района, рассказали в МЧС.

По прибытии к месту вызова было установлено, что лошадь во время транспортировки провалилась и застряла в прогнившем кузове автомобиля «Газель». Хозяин самостоятельно, не смог достать животное.

Работники МЧС - начальник караула ПАСЧ-5 Могилевского РОЧС Максим Рудник, командир отделения Анатолий Алябьев, старший пожарный Антон Цехместрук, старший водитель-спасатель ПАСО УМЧС Сергей Волков - при помощи подручных средств и автомобильного крана извлекли животное из прицепа.