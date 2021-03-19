Работники МЧС спасли человека на пожаре

Вернувшись со второй рабочей смены, гражданин К. готовился ко сну. Но внезапно почувствовал запах дыма. Обошел свою квартиру и никаких следов возгорания не нашел. Вышел в коридор и понял, что дым идет из квартиры этажами ниже. Мужчина не растерялся и сразу набрал «101», сообщив о беде. Тем временем он пытался достучаться до хозяина горящей квартиры.

В считанные минуты многоквартирный дом на Тухачевского окружили пожарные машины. По прибытию спасателей создалось плотное задымление в квартире. Звено газодымозащитной службы из трех работников пожарной аварийно-спасательной части №4 (Олег Лось, Алексей Новиков, Денис Тахтаров) проникло в квартиру через балкон. Спасатели затушили пламя и спустя несколько минут сквозь густой черный дым обнаружили на полу коридора тело мужчины, который находился без сознания. К тому моменту в подъезде уже поджидала бригада скорой помощи. Мужчину передали медикам и госпитализировали в учреждение здравоохранения с предварительным диагнозом отравление продуктами горения.

В результате пожара повреждено некоторое имущество в квартире, закопчены стены. Спасен человек. Причина пожара устанавливается.