Работники МЧС продемонстрировали школьникам как происходит спасение человека провалившегося под лед

О том, что водоемы не место для игр знают взрослые и дети. Однако, чтобы не допустить беды и в дальнейшем, работники Бобруйского горрайотдела по ЧС проводят занятия в учреждениях по безопасности на водоемах как в зимний так и в летний период.

Начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №4 Максим Крук провел обучающее занятие с учащимися средней школы №6 Бобруйска. На территории пожарной части ребятам рассказали, чем чреваты игры на льду и что может произойти, если вести себя неосторожно. Работники МЧС продемонстрировали профессиональный реквизит и как происходит спасение человека, провалившегося под лед, показали как правильно вести себя в подобной ситуации.

Начальник четвертой части Дмитрий Юдин провел тренинговое занятие в средней школе №34. Он также напомнил ребятам, что водоем не место для игр и баловства, что находиться у водоема нужно только со взрослыми. Спасатель ознакомил школьников со спасательным реквизитом и пожелал быть осторожными в период зимних каникул.

Евгений Товстик

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС