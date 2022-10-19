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Фотофакт

Работники МЧС на особом контроле держат вопросы безопасности в садовых товариществах района

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Работники МЧС на особом контроле держат вопросы безопасности в садовых товариществах района

В Бобруйске продолжается акция «За безопасность вместе». Также работники МЧС на особом контроле держат вопросы безопасности в садовых товариществах района, где еще полным ходом продолжается уборка урожая, наведение порядка на участках. Для некоторых такие места проживание постоянные. Важно напомнить гражданам о безопасном поведении в отопительный период, убедиться, что печи исправны, есть в наличии пожарный извещатель, а электропроводка не вызывает опасности. Спасатели дают рекомендации по осторожному сжиганию мусора, напоминая, что необходимо учитывать погодные условия, отдаленность от дома и сараев и при себе иметь огнетушащие вещества.

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