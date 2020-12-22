Работники филиала «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго» отметили профессиональный праздник

В актовом зале филиала «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго» 22 декабря состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню энергетика. Директор Антон Каранкевич поздравил всех коллег с профессиональным праздником.

– Год был не совсем простой, но, тем не менее, все задачи, которые были поставлены, выполнены. Поэтому я хочу поблагодарить весь персонал, который вложил свой вклад в это. Даже в тяжелый год мы справились! Хочу пожелать каждому нашему работнику и их семьям крепкого здоровья, больше приятных дней в жизни. И чтобы все, чего они сами для себя желают, получалось и сбывалось, – сказал добрые слова коллективу руководитель.

Профессиональный праздник – хороший повод не только отдохнуть в прекрасной атмосфере, но и подвести итоги, отметить и поощрить работников. Лучшим из них вручили заслуженные награды и Почетные грамоты за хорошие показатели в работе, многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство и личный вклад в развитие и совершенствование энергосистемы.

Поздравить коллектив пригласили городские творческие коллективы, чьи песни и танцы вдохновили и зарядили энергией праздника.