В рамках акции «За безопасность вместе» работники Бобруйского ГРОЧС посетили места торговли автолавки в сельских населенных пунктах. Бобруйские спасатели рассказали сельчанам о безопасности и научили правильным действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Акцент был сделан на безопасное использование печного оборудования. Не обошли стороной и тему недопущения курения в доме и безопасного использования электроприборов. На все возникшие у жителей деревень вопросы пропагандисты дали исчерпывающие ответы. Также была проведена дистанционная работа по профилактике пожаров. МЧС напоминает, при возникновении пожара незамедлительно сообщите в службу спасения по телефонам 101 и 112.