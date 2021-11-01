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Профилактика

Работники Бобруйского ГРОЧС посетили места торговли автолавки в сельских населенных пунктах

mogilev.mchs.gov.by 42 0

Работники Бобруйского ГРОЧС посетили места торговли автолавки в сельских населенных пунктах

В рамках акции «За безопасность вместе» работники Бобруйского ГРОЧС посетили места торговли автолавки в сельских населенных пунктах. Бобруйские спасатели рассказали сельчанам о безопасности и научили правильным действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Акцент был сделан на безопасное использование печного оборудования. Не обошли стороной и тему недопущения курения в доме и безопасного использования электроприборов. На все возникшие у жителей деревень вопросы пропагандисты дали исчерпывающие ответы. Также была проведена дистанционная работа по профилактике пожаров. МЧС напоминает, при возникновении пожара незамедлительно сообщите в службу спасения по телефонам 101 и 112.

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