Работники Бобруйского горраойтдела по ЧС продолжают посещать мелкие населенные пункты Бобруйского района

Очередной маршрут спасатели выбрали по деревням Горбацевичского сельсовета. Барсуки, Борок, Калиновка, Отрошковичи, Буда – далеко не весь перечень населенных пунктов, где успели пообщаться с местным населением работники МЧС.

Акцент сделан на основных правилах безопасности в данный период – разведение костров, посещение лесов и водоемов, электробезопасность домов и безопасность детей.

Спасатели напомнили местным жителям, что уходя из дома необходимо отключать электроприборы из сети, не перегружать сеть и не пользоваться неисправными. При сжигании мусора необходимо контролировать процесс горения и помнить про безопасное расстояние от конструкций. Спасатели советовали, что не лишнем будет и установка пожарных извещателей в жилые комнаты дома. Ведь такой небольшой защитник от пожара спасет в случае задымления и жизнь и имущество.

Также работники МЧС напомнили, что продолжаются летние каникулы, а, значит, по-прежнему самым главным правилом для безопасности было и есть надзор за детьми. А взрослым необходимо быть постоянно примером.